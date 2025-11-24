Amemanera suona il jazz al Cineteatro Iris di Dronero

Il palcoscenico del Cineteatro Iris di Dronero si prepara ad accogliere un evento musicale che promette di sorprendere e emozionare. Venerdì 28 novembre alle ore 21, O.P.S. Officina per la Scena presenta "Musica dalle radici", uno spettacolo del gruppo Amemanera che ridefinisce i confini della musica tradizionale piemontese.

Sul palco, tre talentuosi musicisti daranno vita a un'esperienza sonora unica: Marco Soria alla chitarra e voce, Fabrizio Assandri al pianoforte e Giorgio Boffa al contrabbasso. Insieme, trasformeranno il patrimonio musicale piemontese in qualcosa di sorprendentemente contemporaneo.

Il progetto Amemanera rappresenta un ponte tra passato e presente, dove la lingua piemontese diventa veicolo di innovazione musicale. Le composizioni spaziano dal jazz al rock, mantenendo però salde le radici nelle melodie che raccontano le valli e le colline del territorio. Marco Soria, mente creativa dietro testi, musiche e arrangiamenti, proporrà al pubblico sia brani originali che reinterpretazioni di classici della tradizione.

Un'occasione imperdibile per chi desidera riscoprire la propria identità culturale attraverso un linguaggio musicale fresco e internazionale.