EVENTI / Impazza il Carnevale in Granda: sfilate e maschere, ma anche appuntamenti culturali e sportivi

Week end con feste di Carnevale in tante località della Granda, da Saluzzo a Valdieri, Roburent, Caraglio, Demonte, Barge, Chiusa Pesio per non dimenticare l’inizio del Carlevé 'd Mondví.

Tantissime le mostre d’arte e fotografiche aperte, con alcune inaugurazioni ad Alba, Castelletto Stura, Savigliano e Neive.

Eventi sportivi a Pratonevoso, Canale, Cuneo e Mondovì, e per chi ama l’outdoor, camminate, ciaspolate e percorsi enogastronomici nella natura in varie località.

Musei aperti, concerti, laboratori e spettacoli teatrali completano l’offerta del fine settimana in provincia di Cuneo.

Si consiglia vivamente di consultare con attenzione le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: FIUME DI VOCE

Sabato 7 febbraio, alle ore 17, presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo in via Santa Croce 6, per la rassegna teatrale di Dispari Teatro dedicata ai più piccoli, andrà in scena lo spettacolo "Fiume di Voce", consigliato a bambini e bambine da 1 a 3 anni. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: DA RAFFAELLO A BERNINI

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 10 alle 19.30, sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO: DOLCEMIELE

Domenica 8 febbraio, alle 17.30 presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena lo spettacolo "Dolcemiele", nell’ambito della rassegna "Domeniche a teatro" per le famiglie. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: 1° TROFEO SPORT E DISABILITÀ

Nel week end avrà luogo nel Palazzetto dello Sport di Cuneo il "1° Trofeo Città di Cuneo Sport e Disabilità", un evento sportivo inclusivo dedicato al Sitting Volley e allo Standing Beach Volley 3vs3 per atleti con disabilità. Info: https://www.inbeachclub.it/

ACCEGLIO: NIVOLOGIA E VALANGHE

Sabato 7 febbraio, alle ore 21.30, presso il Birrificio di Acceglio una serata informativa dedicata alla conoscenza della neve e alla prevenzione del rischio valanghe, rivolta a tutti coloro che frequentano la montagna in ambiente invernale e desiderano muoversi con maggiore consapevolezza e sicurezza. Possibilità di cena (su prenotazione). Info: 346 68 42 712.

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: MUSICA AL MUSEO

Sabato 7 febbraio alle 17 al Museo Civico “Federico Eusebio” si terrà il concerto del Cuneo Gospel Choir. Info: 0173/292473.

ALBA: CAMBIAMENTI

Sabato 7 febbraio, alle ore 17, inaugurazione della mostra fotografica organizzata del Gruppo Fotografico Albese intitolata "CAMBIAmenti" presso il Palazzo Mostre e Congressi. Domenica 8 febbraio mostra visitabile dalle ore 10 alle 20 e dalle 15 alle 17.30 laboratorio di collage con Barbara Sibona. Info: https://gruppofotograficoalbese.it/

ALBA: ALBA INDUSTRIALE

Sabato 7 febbraio, con ritrovo in piazza Pertinace alle ore 10, sarà possibile effettuare il tour guidato di Alba industriale, accompagnati da una guida turistica, viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell'archeologia industriale albese, i luoghi di nascita delle grandi aziende famose in tutto il mondo e per incontrare i grandi personaggi e le dinastie di imprenditori che hanno fatto grande la città. Info: www.turismoinlanga.it

ALBA: AGO, AMORE E FANTASIA

Sabato 7 febbraio, alle ore 15.30, il Museo diocesano di Alba ospita “Ago, Amore E Fantasia”, il laboratorio di ricamo condotto da Chiara Tarditi. Info: https://visitmudi.it/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 8 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: AREA 52

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, nel teatro Sociale - Sala “M. Torta” andrà in scena lo spettacolo “Area 52 - per theremin, loopstation e pupazzi alieni” della “Compagnia della Settimana dopo”. Info: www.teatroalba.it

ALBARETTO DELLA TORRE: MOSTRA PERSONALE "MAURO STRADELLA"

Sabato 7 febbraio, presso la chiesetta dell'Immacolata, mostra personale di pittura/arte concreta di Mauro Stradella. La Mostra sarà visitabile dalle 10 alle 17. Prenotabile la visita domenicale. Info: 393 57 62 060.

BARGE: SFILATA IN NOTTURNA

Sabato 7 febbraio, alle ore 20, per il Carnevale di Barge, partirà da viale Mazzini la sfilata in notturna dei carri allegorici. Info: https://www.aicabarge.com/

BENE VAGIENNA: MI ABBATTO E SONO FELICE

Sabato 7 febbraio, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo in piazza San Francesco 3, appuntamento con lo spettacolo "Mi abbatto e sono felice", nell’ambito della rassegna “A teatro il futuro si vede prima”. Info: 370 325 9263 - www.mulinoadarte.com

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BORGO SAN DALMAZZO: INVERNO AL PARCO

Sabato 7 febbraio, alle ore 15-16.30 "Missione Laghetti", ritrovo di fronte a Cascina Costantino (Laghetti della Crocetta) in Viale F. Mistral, 85 - San Rocco Castagnaretta. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it/eventi-e-eventi/calendario-eventi-e-biglietteria/

BOVES - FONTANELLE: FESTA DI CARNEVALE

Domenica 8 febbraio, dalle 14.30 presso il parco prospicente il Santuario Regina Pacis, festa di carnevale, con animazione e lotteria.

BUSCA: SBAM E BUSCA SOTTERRANEA

Domenica 8 febbraio, alle ore 15, da Casa Francotto partenza per visita a Busca sotterranea, un percorso alla scoperta dei sotterranei di alcuni edifici cittadini abbinato a visita alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”. Info. 371 54 20 603 - https://casafrancotto.it/

CANALE: ONE WALL

Domenica 8 febbraio dalle 8.30, la palestra comunale di Canale ospiterà il Campionato Italiano di One Wall, con l’assegnazione del titolo tricolore e delle maglie azzurre in vista delle competizioni internazionali di aprile in Argentina.

CARAGLIO: CARLEVÉ 'D CARAJ

Sabato 7 febbraio, presso il Palazzetto Polivalente "Guido Riba" in via Bernezzo, alle 14.30 Carnevale dei bambini, festa in maschera gratuita con Cecilia, Roldano e la corte in collaborazione con l'oratorio di Caraglio. Alle ore 21 “Danceland” con i dj Marco Marzi e Marco Skarica.

Domenica 8 febbraio dalle 14.30 lungo via Roma sfilata di gruppi mascherati e al termine Rogu dei Ciciu e festa di Carnevale, con merenda presso il Pelerin. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

CASTELLETTO STURA: MOSTRA CARTE DA VISITE

Nel week end sarà visitabile presso l’asilo infantile, in via Cuneo 5, la mostra “Mostra Nazionale delle Carte da Visite” genere formale fotografico che ebbe popolarità tra la fine dell’ottocento e il primo novecento.

CENTALLO: SPAGHET – TEA HOUSE

Sabato 7 febbraio, alle ore 21, al cinema Nuovo Lux, spettacolo con cortometraggio made in Cuneo “Spaghet – Tea House”.

CHERASCO: "SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

CHERASCO: CORRI CORRI PINOCCHIO

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena la compagnia Santibriganti con lo spettacolo “Corri Pinocchio!”, appuntamento speciale per bambini e famiglie. Info: https://www.ticket.it/teatro/evento/corri-corri-pinocchio.aspx

CHIUSA DI PESIO: CARNEVALE

Sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 14.30 in piazza Carlo Mauro si festeggia il Carnevale, appuntamento imperdibile che anima il paese con un pomeriggio di festa per grandi e piccini. Il tema di quest'anno: i grandi classici dei cartoni animati e le serie TV più amate. Sfilata in maschera. Info: 0171/734990 - iatchiusapesio@visitcuneese.it

***

Sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 14,30 presso la Porta di Valle a Demonte, laboratorio per i più piccoli dedicato alla scoperta del magico mondo del latte. Guidati da un margaro dell'Azienda Agricola "Fiori dei Monti", i bambini realizzeranno il proprio tomino, imparando divertendosi. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

DEMONTE: CARNEVALE

Sabato 7 febbraio, alle ore 15 carnevale dei bambini, con animazione con “Bubble Street Circus” Juriy Longhi. Alle ore 18 consegna delle chiavi della città a Re Kant e Monna Demontina presso la sede Comunale. Info: 345 42 00 755.

DRONERO: WILD DAYS

Sabato 7 febbraio, alle ore 21, presso il cinema teatro Iris di Dronero, per la rassegna “Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette”, proiezione di “Wild Days” (Francia, 82’) di Yihan Guignard, un intenso documentario che racconta un’esperienza estrema di esplorazione e libertà.

DRONERO: BRILLANTINA

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, presso il Cineteatro Iris andrà in scena lo spettacolo "Brillantina". Con Ivan Bortolotti e Silvia De Zulian, scena di Dario Spadon e Graziano Venturuzzo, testo e regia di Dario Spadon. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: https://www.santibriganti.it/

FOSSANO: CENA DI CARNEVALE

Sabato 7 febbraio, alle ore 19.30, presso il Palasport, grande cena di Carnevale. Info: 339 44 25 324 - 338 77 83 663.

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: BIKE TO HELL

Sabato 7 febbraio, a Prato Nevoso torna la “Bike to Hell”, la gara di downhill sulla neve che ogni anno attira ciclisti da tutta Italia, giunta alla sua decima edizione. Info: https://pratonevoso.com/

LIMONE PIEMONTE: VOCI IN SCENA

Sabato 7 febbraio dalle ore 21, al teatro "Alla Confraternita", nell’ambito di “Voci In Scena” ospiti Andrea Scanzi scrittore e opinionista dal linguaggio diretto e provocatorio e Paolo Mieli, giornalista e storico, già direttore del “Corriere della Sera”. www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita

LIMONE PIEMONTE: DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, sarà visitabile nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, la mostra di pittori dall'800 ai giorni nostri. Promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo. Orario: 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

Nel week end sarà visitabile, presso il Museo della Ceramica, la mostra fotografica “Donne del terziario. Storie di impresa, innovazione e futuro” dedicata alle imprenditrici del territorio.

MONDOVÌ: TORNEO DELL’AMICIZIA

Domenica 8 febbraio, nella palestra di via della Polveriera 1, a Mondovì giornata di basket inclusivo e condivisione insieme alle squadre di Fossano, Cuneo, Alba e Saluzzo. Info: 0174/330358 associazione.sportin@gmail.com

MONDOVÌ: CARLEVÉ 'D MONDVÍ

Domenica 8 febbraio avranno inizio i festeggiamenti per il 'Carlevé 'd Mondví' con la sfilata di gruppi mascherati alle ore 15 a Mondovì Breo, centro storico con la partecipazione delle maschere dei carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria. Partenza da piazza santa Maria Maggiore/arrivo in piazza San Pietro. Info: https://carnevalemondovi.it/programma/

MONFORTE D’ALBA: NOSTRA DEA

Domenica 8 febbraio, alle ore 17, al Teatro Comunale di Monforte d’Alba, va in scena “Nostra Dea” di Massimo Bontempelli, proposta da Il Teatro del Poi di Bra, in collaborazione con Arte Danza Donatella Poggio, per la regia di Beppe Incarbona.

***

MONTEMALE: ESCURSIONE FRA I TARTUFI

Domenica 8 febbraio, alle ore 10, si terrà la giornata alla scoperta dell’oro nero della valle Grana, il tartufo nero pregiato, con escursione guidata nelle tartufaie attorno al Castello di Montemale con pranzo a seguire. Attività a pagamento. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

NEIVE: A FONDO PERDUTO

Sabato 7 febbraio, alle ore 17, presso GART Arte Contemporanea inaugurazione della mostra personale “A fondo perduto” dell’artista Claudio Diatto. Orario: domenica: 10-13 / 14-18. Info: https://www.contemporarygart.com/

PEVERAGNO: CIASPOLATA AL TRAMONTO

Sabato 7 febbraio, ritrovo alle ore 16 in località Meschie di Pradeboni per una ciaspolata al tramonto in Bisalta, con salita verso l’osservatorio del Morteis e osservazione del cielo stellato. Info: https://www.chamin.it/

RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Sabato 7 febbrai dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 8 febbraio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, sarà visitabile la mostra "Facciamo Pace", con opere di trenta artisti contemporanei. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

REVELLO: CENA DELLE LEVE

Sabato 7 febbraio alle ore 20, si chiudono i festeggiamenti del carnevale con la cena delle leve animata da Aliai e Davide, seguita dal DJ set finale con Don Paolo e DJ Almond. Info: prolocodirevello@gmail.com

RIFREDDO: CARNEVALE

Sabato 7 febbraio, dalle ore 12.30, “Luis, la bela lasardera, paggetti e damigelle” presentano il Carnevale Rifreddese 2026. Pomeriggio dedicato ai bambini e alle ore 20: cena con investitura delle maschere. Domenica 8 febbraio, dalle 11.15 santa messa, pranzo per i 40 anni delle maschere rifreddesi, polenta e carnevale in piazza. Info: https://comune.rifreddo.cn.it/

ROBURENT: GRAN FESTA DI CARNEVALE

Domenica 8 febbraio alle 12.30 presso la sala polivalente di Roburent capoluogo avrà inizio la Gran Festa di Carnevale, con paella, musica e travestimenti. Info: 393 65 39 410 - 349 08 76 142.

SALUZZO: CORRERE NELL’ABISSO

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 15 alle 18, negli spazi dell'atelier di Salita al Castello 15-A, sarà possibile visitare la mostra fotografica "Correre nell'abisso", con gli scatti realizzati dal reporter Daniele Caponnetto. Info: 340 85 041 47 - 346 08 32 494.

SALUZZO: 98° CARNEVALE CITTÀ DI SALUZZO

Domenica 8 febbraio, alle ore 11.15 nel Duomo verrà celebrata dal vescovo la Santa Messa di Carnevale. Alle ore 14 in corso Italia, nel centro cittadino, prenderà avvio la grande sfilata dei carri e delle maschere. La parata sarà animata dalla presenza chiassosa e festante di 11 carri e centinaia di figuranti pronti a “sfidarsi” in una sorta di “gran premio” che durerà tre anni. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: ENSEMBLE SINFONICO

Domenica 8 febbraio alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, concerto con l’esibizione di Fabiola Tedesco in qualità di primo violino e concertatore. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: 0175/47031 - www.consonanteapm.it

SANTO STEFANO ROERO: WINE IN SANSTEU

Sabato 7 febbraio, dalle ore 16.30, presso il Palarocche, banco d’assaggio con degustazione dei vini di Santo Stefano Roero, alla presenza diretta delle cantine aderenti. Alle ore 18.30 momento di introduzione e racconto con un approfondimento dedicato al rapporto tra suoli, vitigni e stile dei vini di questa area del Roero. Alle ore 20 cena con degustazione libera. Info: https://www.gowinet.it/wine-in-sansteu-sabato-7-febbraio-2026-santo-stefano-roero-palarocche/

SAN GIACOMO DI ROBURENT: CARNEVALE DEI BAMBINI

Domenica 8 febbraio, dalle ore 10 presso il dehors del Bar Adriana, "Il Carnevale dei bambini", con giochi, merenda per i bambini e la pentolaccia da rompere. Info: 335 66 00 289.

SAVIGLIANO

IL TANGO DI SOFIA

Sabato 7 febbraio, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, l'Associazione "Tango indipendente" e la Compagnia "La Corte dei Folli" andranno in scena con lo spettacolo "Il Tango di Sofia". Info: https://www.tangoindipendente.com/

SAVIGLIANO: FASCISMO, FOIBE, ESODO

Sabato 7 febbraio, alle ore 17 inaugurazione della mostra "Fascismo, Foibe, Esodo. Le tragedie del confine orientale". Gli orari saranno: il sabato dalle ore 15 alle ore 18.30 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero. Info: https://museocivicosavigliano.it/

SAVIGLIANO: ROSSO SOLO

Domenica 8 febbraio, alle ore 18.30, presso la Torre Civica di Savigliano, live acustico “Rosso Solo" del musicista Giorgio Canali. Info: 333 80 12 927 diagonalsaveoursouls@gmail.com

SAVIGLIANO: FESTA DI CARNEVALE AL MUSEO FERROVIARIO

Domenica 8 febbraio, alle ore 10, si terrà la festa di carnevale al museo ferroviario con visita guidata in maschera, laboratorio creativo e giro sul trenino. Info: www.museoferroviariopiemontese.it

SERRALUNGA D’ALBA: KLINKE

Domenica 8 febbraio, alle ore 16.30, nel teatro della Fondazione Mirafiore si terrà lo spettacolo per famiglie “Klinke”, della Compagnia ArteMakìa. Info: https://www.fondazionemirafiore.it/eventi/

VALDIERI: CARNEVALE ALPINO DELL’ORSO DI SEGALE