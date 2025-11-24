VOLLEY A1F / Bergamo-Honda Cuneo 3-2: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 5,5: un paio di invasioni evitabili. Chiude la serata con 4 punti e un ace.

JAELYN KEENE 6: qualche errore di troppo al servizio. A muro non riesce a incidere, ma questa non rappresenta la “specialità della casa”. Adeguatamente concreta in attacco con 10 punti all’attivo.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO: S.V.

NOVA MARRING 6,5: si presenta conquistando subito un ace. Entra per dare una scossa e in parte ci riesce. In attacco non è infallibile. Mette a referto comunque 15 punti (33%), quattro dei quali arrivano direttamente dalla battuta.

ERIKA PRITCHARD 5,5: non è ancora in piena forma e lo si vede. Coach Salvagni la toglie presto dalla contesa.

LINDA MAGNANI 6: sprazzi di gioco per il talentuoso libero toscano. Viene spedita nella mischia per dare una mano in difesa e si fa apprezzare anche in ricezione.

SAFA ALLAOUI 6,5: imita la compagna Nova Marring portando a casa subito un ace. Porta vivacità al gioco del Cuneo. Sbaglia 4 servizi, ma chiude la serata con 6 punti all’attivo (2 ace), che per una palleggiatrice non sono niente male.

ANNA BARDARO 6,5: tra le migliori in campo. Precisa in ricezione e preziosa in difesa, dove è quasi sempre sul pezzo.

AGNESE CECCONELLO 5,5: giusto il tempo per farsi apprezzare con due attacchi vincenti sottorete. Stenta nella difesa a muro e ben presto lascia spazio a Koulisiani.

MASA PUCELJ 7: le “montagne russe” sono il suo forte. Nel bene e nel male delle azioni cuneesi c’è sempre la sua firma. E’ la top scorer delle gatte con 22 punti all’attivo. Migliorabile la ricezione.

NOEMI SIGNORILE 5,5: non è uno dei suoi momenti migliori. Resta in campo solo nel primo set e per uno spezzone del secondo.

BINTO DIOP 6,5: la serata sembra cominciare sotto una cattiva stella, ma con il trascorrere dei minuti ritrova la giusta capacità incisiva, tanto da chiudere con 19 punti (41%). Meno determinante in battuta rispetto al solito. Si fa apprezzare nella difesa a muro, dove è protagonista con 3 monster-block.

VITTORIA VITALE: S.V.

FRANCOIS SALVAGNI 6: nel primo set riapre i giochi grazie agli inserimenti di Marring e Allaoui, anche se non bastano per portare a casa il parziale. Il suo Cuneo rischia il tracollo nel terzo set. Le gatte prima annullano due match point e poi sfiorano una storica “remuntada”. Il punto conquistato a Bergamo è di quelli pesanti come macigni, di quelli che possono cambiare l’epilogo di una stagione...ma c’è ancora tanto da lavorare.