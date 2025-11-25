Bra, devozione alla medaglia miracolosa al Santuario antico della Madonna dei fiori

«Questi raggi che vedi sono le grazie che io spando sulle persone che me le domandano». È il 27 novembre 1830 e la Madonna risponde così a suor Caterina Labourè, apparendole (con un globo sotto i piedi e con i raggi che partono dalle sue mani) nella centralissima cappella di Rue du Bac, a Parigi.

Per celebrare la Madonna della Medaglia Miracolosa, giovedì 27 novembre, al Santuario antico della Madonna dei fiori di Bra è in programma un appuntamento di preghiera che invita a fare memoria del 195° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Prendete nota: Messa alle ore 8, seguita dal Rosario e Messa alle ore 17.30, preceduta dal Rosario con distribuzione delle medagliette.

Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré una giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della Santa Vergine «I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi».

Il 27 novembre 1830 Caterina Labouré vide la Santa Vergine, ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia «Le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie!».