La salute maschile al centro: convegno e prevenzione urologica a Cuneo

Il 28 e 29 novembre, l’Urologia dell’A.O. S. Croce e Carle in collaborazione con la LILT organizza due eventi: un convegno multidisciplinare e un punto informativo in via Roma a Cuneo.

L’incontro dedicato al tumore della prostata, riunirà specialisti di altissimo profilo da tutta Italia è in programma venerdì 28 novembre nel Centro incontri della Provincia. Evidenzierà l’impegno dell’Urologia nell’innovazione tecnologica e nella collaborazione multidisciplinare, garantendo cure all’avanguardia e centrate sul paziente.

La Struttura Complessa di Urologia, in collaborazione con la LILT, sabato 29 novembre, dalle 10 alle 13:30, sarà in via Roma accanto al Duomo per la prevenzione urologica maschile. Sarà un momento dedicato alla prevenzione urologica maschile. I professionisti offriranno informazioni e consigli per promuovere la diagnosi precoce e sensibilizzare i cittadini.