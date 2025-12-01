Villanova Mondovì: al Centro Medico Cures un appuntamento sull’importanza della vista per adulti e bambini

Prosegue il ciclo di incontri divulgativi promossi dal Centro Medico Cures di Villanova Mondovì con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute in ogni fascia d’età.

Dopo i precedenti appuntamenti del format “Cures Salute” sul tema dell’agopuntura e della prevenzione maschile - andati in scena, rispettivamente, nel mese di ottobre con la partecipazione della dott.ssa Lucia Maria Fenoglio e del dott. Enrico Ravera e, in seguito, nel mese di novembre con il dott. Maurizio Colombo e la dott.ssa Elena Vinai - la prossima data da segnare in calendario è martedì 9 dicembre, quando i locali del Centro Medico ospiteranno una serata dal titolo “L’importanza della vista per adulti e bambini”.

Relatori dell’incontro, che prenderà il via alle ore 20.45 con ingresso libero, il dott. Guido Caramello, medico oculista, e la dott.ssa Beatrice Perrone, ortottista, entrambi specialisti che visitano in Cures. Il momento divulgativo si propone di approfondire le principali problematiche legate alla vista nelle diverse fasce d’età, sottolineando come la prevenzione e i controlli periodici siano fondamentali per preservare la salute oculare.

«Spesso tendiamo a trascurare piccoli segnali - rileva il direttore sanitario del Centro, Lucia Maria Fenoglio - che possono, invece, nascondere disturbi visivi significativi. La diagnosi precoce e l’intervento tempestivo sono, quindi, essenziali, nei bambini e non solo, per garantire un corretto sviluppo visivo e prevenire complicanze più significative».

L’appuntamento rientra nel format gratuito “Cures Salute”, nato per proporre alla cittadinanza momenti di confronto diretto con medici e professionisti sanitari su tematiche di prevenzione e salute, nel segno dell’ascolto e del benessere a 360 gradi.

Ricordiamo che il Centro Medico Cures si trova a Villanova Mondovì, in via XX Settembre 2; per informazioni: info@curesmed.it; telefono e WhatsApp: 0174.699018.

I relatori dell’appuntamento “Cures Salute” di martedì 9 dicembre

Il dott. Guido Caramello, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, si è successivamente specializzato in Oftalmologia. Dopo aver intrapreso la carriera come aiuto medico chirurgo al reparto glaucomi dell’Ospedale Oftalmico di Torino, a 40 anni ha vinto il concorso per primario di Oculistica dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano. Nel 1999, poi, è stato nominato primario della struttura complessa di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, ruolo che ha ricoperto fino al 2016. Nel corso della sua carriera, ha maturato una vasta esperienza nella chirurgia del glaucoma, dei trapianti di cornea, della cataratta, della chirurgia refrattiva e vitreo-retinica, eseguendo personalmente oltre 40mila interventi chirurgici. Relatore in numerosi congressi in Italia ed all’estero, è membro di diverse società scientifiche nazionali e internazionali; nel 2019, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Premio SOI Medaglia d’Oro-Maestri dell’Oftalmologia Italiana”.

La dott.ssa Beatrice Perrone, laureata con lode in Ortottica e Assistenza in Oftalmologia presso l’Università degli Studi di Torino, ha conseguito un Master in “Nuove Tecniche e Strategie della Riabilitazione Visiva” all’Università “La Sapienza” di Roma. Specializzata nella gestione di strabismo e ambliopia, disturbi della motilità oculare, difficoltà visive correlate ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ipovisione e riabilitazione visiva, la dott.ssa Perrone svolge la sua attività in un contesto multidisciplinare, in ambito sia ospedaliero che ambulatoriale. In particolare, è orientata alla diagnosi precoce e alla correzione dei deficit visivi, con l’obiettivo di migliorare la funzione oculare e la qualità della vita dei pazienti di tutte le età. Ha recentemente partecipato al lavoro scientifico commissionato dall’Associazione Italiana degli Ortottisti (AIOrAO) “Valutazione Ortottica nella Dislessia”, pubblicato sul Giornale Italiano di Ortottica nel mese di maggio 2025.