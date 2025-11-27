Tutti pazzi per il natale di Europrezzi!

Europrezzi rinnova il suo reparto dedicato alle festività con una carrellata di articoli natalizi a PREZZI PAZZI: decorazioni, luci, idee per la casa e molto altro — tutto selezionato per rendere speciale ogni ambiente… al miglior prezzo!
✨ SPECIALE NATALE – STILE, MAGIA E CONVENIENZA
Scopri le nostre offerte esclusive disponibili fino ad esaurimento scorte:
● Assortimento di palline natalizie in vetro → a partire da €0.50
● Ghirlande, fuoriporta e girocandela → a partire da €0.50
● Luci natalizie interne, esterne, a led e a batteria → a partire da €0.50
● Cuscini natalizi assortiti → €5.00
● Selezione di candele natalizie → a partire da €1.00
● Accessori per la casa a tema natalizio → a partire da €0.50
● Alberi di Natale → a partire da €5.00
Quest’anno i regali ve li fa EUROPREZZI!
Cosa aspetti? Vieni a trovarci e vivi il Natale ai migliori prezzi!
DOVE TROVARCI
● GENOLA – Via Frassinetto 5
● SALUZZO – Via Cuneo 12
● POCA PAGLIA – Borgo San Martino 12
● RIVAROLO – Corso Re Arduino 83