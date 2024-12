Cuneo, e se il teatro Toselli venisse nominato in onore a Nello Streri?

E se il teatro Toselli di Cuneo cambiasse “denominazione” e venisse intitolato alla figura dell’avvocato Nello Streri? La proposta arriva dal gruppo consigliare degli Indipendenti, con un’interpellanza specifica che verrà discussa nel Consiglio comunale conclusivo del 2014.

Streri è figura tra le più conosciute nella città di Cuneo, scomparsa a 93 anni nella propria abitazione di viale degli Angeli nel 2016. Partigiano e antifascista, è stato al centro della vita amministrativa del capoluogo entrando in Consiglio nel 1951 e ricoprendo i ruoli di vicesindaco e assessore alla Cultura.

Ed è proprio in quest’ambito che Streri si è speso di più: oltre a rendere il teatro Toselli un vero punto di riferimento – anche a livello nazionale – ha contribuito anche alla rinascita del cinema Monviso, all’ampliamento della biblioteca e del museo civico. Tanti attori di cabaret che poi, negli anni, sono diventati elementi di spicco del cinema-teatro italiano sono passati a Cuneo grazie a lui, amico di personaggi come Pupi Avati, Paolo Rossi e Roberto Benigni. Era stato, per dodici anni, anche consigliere del teatro Stabile di Torino.

"Il ruolo dell’avvocato nella crescita e nello sviluppo dell’attività del teatro Toselli, che in diverse stagioni di grande valore artistico e culturale è arrivato a raggiungere prestigio a livello nazionale, è ampiamente riconosciuto come determinante – commentano gli Indipendenti nel testo dell’interpellanza - . Sarebbe da valutare quanto meno l’opportunità di un’intitolazione, anche in sede di conferenza dei capigruppo e di competente commissione consiliare".