"Ancora una volta le manifestazioni conseguenti agli scioperi diventano motivo di violenza, come troppo spesso sta capitando. Esprimo la mia totale solidarietà a La Stampa, oggi presa di mira da un gruppo di manifestanti. Bene dunque la proposta della Lega di far pagare una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: così in caso di danni pagheranno loro. Chi manifesta ha tutto il diritto di farlo, ma deve farlo nel rispetto delle regole e della legalità. Chi organizza e spesso fomenta deve assumersi le proprie responsabilità".
Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.
In Breve
venerdì 28 novembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità | 28 novembre 2025, 18:51
Sciopero, Bergesio (Lega): "Solidarietà a La Stampa, bene proposta Lega cauzione per cortei"
Il senatore commenta i fatti avvenuti a Torino per mano di un gruppo di manifestanti
"Ancora una volta le manifestazioni conseguenti agli scioperi diventano motivo di violenza, come troppo spesso sta capitando. Esprimo la mia totale solidarietà a La Stampa, oggi presa di mira da un gruppo di manifestanti. Bene dunque la proposta della Lega di far pagare una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: così in caso di danni pagheranno loro. Chi manifesta ha tutto il diritto di farlo, ma deve farlo nel rispetto delle regole e della legalità. Chi organizza e spesso fomenta deve assumersi le proprie responsabilità".
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?