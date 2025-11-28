Sciopero, Bergesio (Lega): "Solidarietà a La Stampa, bene proposta Lega cauzione per cortei"

"Ancora una volta le manifestazioni conseguenti agli scioperi diventano motivo di violenza, come troppo spesso sta capitando. Esprimo la mia totale solidarietà a La Stampa, oggi presa di mira da un gruppo di manifestanti. Bene dunque la proposta della Lega di far pagare una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni: così in caso di danni pagheranno loro. Chi manifesta ha tutto il diritto di farlo, ma deve farlo nel rispetto delle regole e della legalità. Chi organizza e spesso fomenta deve assumersi le proprie responsabilità".



Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.