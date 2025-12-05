Beppe Ghisolfi presenta il nuovo romanzo giallo di Gian Maria Aliberti Gerbotto con protagonista Vincenzo Mollica

Questa sera alle 18.30, all'Interno 2 di Saluzzo, il banchiere e divulgatore Beppe Ghisolfi introdurrà il nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Gerbotto, “L’Aria di Cuneo”, un giallo che vede come protagonista d’eccezione Vincenzo Mollica.

L’idea del libro nasce dal rapporto tra l’autore e il celebre volto del Tg1, iniziato ai tempi del Festival di Sanremo, quando i due giornalisti dividevano lo stesso studio Rai all’interno dell’Ariston, Mollica affacciato dall'iconico balconcino del teatro, Aliberti impegnato nelle trasmissioni di Gigi Marzullo.

Fu proprio Mollica, a cui il 53enne giornalista saluzzese regalava ogni volta i suoi nuovi romanzi, a chiedergli quando sarebbe toccato a lui diventare protagonista di un suo giallo. Quella battuta, oggi, è diventata realtà.

Nella trama del romanzo, Mollica, storico tesserato numero otto degli “Uomini di mondo”, l'associazione goliardica guidata dal vignettista Danilo Paparelli, arriva in provincia di Cuneo per partecipare come ospite d’onore alla loro tradizionale adunata. Ma la vigilia dell’evento prende una piega drammatica: il celebre giornalista viene trovato morto nella sua stanza d’albergo.

Un decesso che sembra dovuto a un malore, ma piccoli dettagli spingono il maresciallo Siviero dei Carabinieri di Saluzzo ad aprire un’indagine. Chi avrebbe potuto desiderare la morte del noto volto televisivo?

Come da cifra stilistica del Cavalier Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, anche “L’Aria di Cuneo” è popolato da mille personaggi ben noti nella Granda, tutti citati con nomi e ruoli autentici nella vita reale. Ambientazioni riconoscibili di Saluzzo e del Cuneese fanno da scenografia a una trama che mescola ironia, mistero e un forte radicamento territoriale.

“Con lo scrittore piemontese il noir diventa una sorta di guida social-turistica romanzata”, scrive sul retro di copertina Antonio Bozzo del Corriere della Sera.

Non è infatti la prima volta che Aliberti coinvolge figure pubbliche nelle sue storie: in passato avevano già accettato di essere protagonisti delle sue “farse romanzesche” il vescovo di Saluzzo Monsignor Bodo, l’allora presidente della Provincia Federico Borgna, lo stesso Ghisolfi, il professor Giovanni Quaglia e molti altri.

Autore di oltre dieci gialli e precedentemente vari saggi spesso dedicati al mondo dello spettacolo che ha avuto modo di conoscere nei dieci anni in cui ha scritto per il settimanale Vanity Fair, e pubblicati da case editrici come Piemme, Mondadori, Rizzoli e De Agostini, Aliberti oggi fa il professore in diversi istituti di scuola superiore della provincia di Cuneo.

Il nuovo giallo, edito da Tipolito Europa con copertina firmata da Danilo Paparelli e prefazione dello stesso Mollica, è disponibile in libreria al prezzo di 16 euro e a breve sarà acquistabile anche online sul sito Mondadori.