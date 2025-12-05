L'Associazione MondoQui lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto “Scuola di Tutti”

L’associazione MondoQui ODV ETS lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto “Scuola di Tutti”, il doposcuola gratuito che accompagna decine di bambine e bambini nel loro percorso scolastico, prevenendo situazioni di esclusione e difficoltà.

Il progetto, attivo dal 2018 in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2 nasce per offrire un aiuto concreto a studenti che vivono situazioni di fragilità economica, linguistica o familiare. Ogni mercoledì e venerdì pomeriggio, ma anche con interventi personalizzati di affiancamento di mattina in classe, le volontarie e i volontari di MondoQui, insieme a insegnanti qualificati, educatori professionali e studenti in alternanza scuola lavoro, accolgono bambine e bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado offrendo aiuto compiti, potenziamento della lingua italiana, in un contesto sereno, sicuro e rispettoso in cui potersi sentire parte della comunità. Lo Spazio compiti si svolge in aule messe a disposizione delle scuole “Anna Frank” e “Cordero” e d’estate in locali parrocchiali a Breo e all’Altipiano.

“Il nostro obiettivo è semplice ma fondamentale: fare in modo che nessun bambino rimanga indietro – spiegano le volontarie e i volontari di MondoQui –. A scuola tutti dovrebbero partire dalle stesse opportunità. Per molti bambini e bambine, però, non è così. Spesso i genitori non riescono a seguirli nei compiti per motivi di lavoro o perché non hanno i mezzi economici per potersi permettere un aiuto extra-scolastico. Con “Scuola di Tutti” cerchiamo di colmare questo divario, giorno dopo giorno.”

Le attività in questi otto anni sono state sostenute in periodi diversi da enti diversi tra cui recentemente le Fondazioni CRC e CRT, nel 2022-23 da Comune e CSSM e nei primi anni dall’8xMille Valdese e dalla Fondazione Vismara. La campagna di raccolta fondi – attiva online sulla piattaforma Rete del Dono – ha l’obiettivo di raccogliere 5.000 euro entro la fine di gennaio 2026 per garantire continuità. Ma il sostegno di enti erogatori continuerà a essere indispensabile.

Per donare è possibile visitare la pagina dedicata:

https://www.retedeldono.it/progetto/sostieni-scuola-di-tutti