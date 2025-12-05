 / Attualità

Attualità | 05 dicembre 2025, 08:05

Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico

Martedì 9 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

La chiesa di San Giovanni Battista a Bra

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 9 dicembre, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista per la lettura e il commento del Vangelo di Luca con la relatrice suor Marta (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Silvia Gullino

