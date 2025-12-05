Bra, tutto pronto per la festa degli auguri di Natale dell’Avis al Polifunzionale

La donazione di sangue è il regalo più bello di Natale. Anche quest’anno l’Avis Bra, insieme ai gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno, rinnova il suo impegno verso la comunità con la consueta festa degli auguri di Natale.

La data da segnare in agenda è sabato 20 dicembre, dalle ore 20.45, presso il Centro Polifunzionale G. Arpino (Largo Resistenza), a Bra per un evento realizzato in collaborazione con Aido e l’altro patrocinio del Comune.

Sarà una serata speciale, che unisce il fascino delle festività alla forza della musica, in un’atmosfera coinvolgente e briosa con il gruppo “Luci alla ribalta Project”, per un tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Nell’occasione, il presidente Armando Verrua parlerà delle attività svolte nel 2025 dall’associazione che promuove, costantemente, la cultura della donazione di sangue e il valore della solidarietà.

Un impegno che nasce dal cuore e si traduce in gesti concreti come la premiazione degli studenti vincitori della borsa di studio “Donare per vincere” e la presentazione del nuovo calendario AVIS 2026.

Ma prima, sempre al Polifunzionale, dalle ore 15 alle ore 20, ci sarà la consegna del pacco di Natale ai donatori e alle donatrici che si sono prenotati, perché la gratitudine è la vera luce delle feste.

Insomma gli ingredienti per vivere al meglio la magia del Natale non mancano a partire dalla buona azione di donare il sangue. Perché un piccolo gesto per noi è un grande aiuto per qualcun altro. Spiegano gli organizzatori: «Vi assicuriamo una giornata intensa e divertente, che vuole regalare un momento di serenità ed allegria, ma allo stesso tempo essere un modo per diffondere ancora una volta la fondamentale cultura della donazione del sangue numerosi per far festa insieme e farci gli auguri per un fruttuoso 2026!».

Insomma, un appuntamento da non perdere per vivere un’esperienza unica, che celebra tanto la bellezza del Natale quanto il prezioso lavoro svolto dall’Avis, sempre al fianco della comunità. E aggiungiamo: ingresso libero!