Economia | 28 novembre 2025, 13:00

Mondo Edp srl di Cuneo ricerca figura di impiegato/a di Segreteria per gestione contratti di appalto e procedure di gara

Mondo Edp S.r.l., software house per la gestione del personale nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione ricerca, per la sua sede in Cuneo, una figura professionale da inserire nel proprio organico come addetto/a alla segreteria per gestione contratti di appalto e procedure di gara.

MANSIONI

· Gestione procedure di offerta/ordini su portali di e-procurement della Pubblica Amministrazione (es. MEPA, SINTEL)

· Gestione gare d’appalto

· Analisi e gestione contratti

· Analisi e compilazione documenti amministrativi

· Redazione e invio offerte commerciali

· Emissione fatture elettroniche

 

COMPETENZE/REQUISITI OBBLIGATORI

· Conoscenza iter gare d’appalto e mercato elettronico Pubblica Amministrazione

· Conoscenza codice appalti pubblici

COMPETENZE/REQUISITI PREFERENZIALI

· Conoscenza della normativa sulla privacy (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR)

· Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità ISO 9001

· Esperienza nella gestione contabilità clienti e fornitori

DISPONIBILITÀ

· Tempo parziale (min. 30/32 ore settimanali)

· Sede di lavoro Cuneo (no smart working)

INQUADRAMENTO

· Contratto industria metalmeccanica

· Posizione e retribuzione commisurata all’esperienza del candidato

COMPETENZE TECNICHE/INFORMATICHE

· Conoscenza Word/Excel (livello Intermedio)

· Conoscenza Outlook/posta elettronica/PEC (livello Alto)

· Capacità di operare in autonomia sui portali di e-procurement o rapido apprendimento

CARATTERISTICHE GENERALI

· Capacità organizzative e precisione

· Disponibilità ad autoapprendimento

· Affidabilità, scrupolosità, riservatezza

· Gestione stress, autonomia, responsabilità

QUALIFICHE

· Diploma/Laurea indirizzo amministrativo/economico

Nella redazione del CV si richiede di indicare la votazione raggiunta.

Per l’invio di candidature (è richiesto un CV dettagliato), scrivere all’indirizzo: personale@mondoedp.com  o telefonare al numero 0171 346685 sel. 3.  

