Mondo Edp srl di Cuneo ricerca figura di impiegato/a di Segreteria per gestione contratti di appalto e procedure di gara

Mondo Edp S.r.l., software house per la gestione del personale nella Sanità e nella Pubblica Amministrazione ricerca, per la sua sede in Cuneo, una figura professionale da inserire nel proprio organico come addetto/a alla segreteria per gestione contratti di appalto e procedure di gara.
MANSIONI
· Gestione procedure di offerta/ordini su portali di e-procurement della Pubblica Amministrazione (es. MEPA, SINTEL)
· Gestione gare d’appalto
· Analisi e gestione contratti
· Analisi e compilazione documenti amministrativi
· Redazione e invio offerte commerciali
· Emissione fatture elettroniche
COMPETENZE/REQUISITI OBBLIGATORI
· Conoscenza iter gare d’appalto e mercato elettronico Pubblica Amministrazione
· Conoscenza codice appalti pubblici
COMPETENZE/REQUISITI PREFERENZIALI
· Conoscenza della normativa sulla privacy (Regolamento Europeo 679/2016 - GDPR)
· Conoscenza dei sistemi di gestione della qualità ISO 9001
· Esperienza nella gestione contabilità clienti e fornitori
DISPONIBILITÀ
· Tempo parziale (min. 30/32 ore settimanali)
· Sede di lavoro Cuneo (no smart working)
INQUADRAMENTO
· Contratto industria metalmeccanica
· Posizione e retribuzione commisurata all’esperienza del candidato
COMPETENZE TECNICHE/INFORMATICHE
· Conoscenza Word/Excel (livello Intermedio)
· Conoscenza Outlook/posta elettronica/PEC (livello Alto)
· Capacità di operare in autonomia sui portali di e-procurement o rapido apprendimento
CARATTERISTICHE GENERALI
· Capacità organizzative e precisione
· Disponibilità ad autoapprendimento
· Affidabilità, scrupolosità, riservatezza
· Gestione stress, autonomia, responsabilità
QUALIFICHE
· Diploma/Laurea indirizzo amministrativo/economico
Nella redazione del CV si richiede di indicare la votazione raggiunta.
Per l’invio di candidature (è richiesto un CV dettagliato), scrivere all’indirizzo: personale@mondoedp.com o telefonare al numero 0171 346685 sel. 3.