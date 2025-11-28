VOLLEY AF / Questa sera alle 21 ritorna TIME OUT WOMEN: ospiti Dana Schmit, Patrizio Bianco e Paolo Buongiorno

Anche questo venerdì la pallavolo femminile di serie A torna protagonista con “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. L’ospite in studio per questo 7° appuntamento stagionale sarà uno dei due co-presidenti della Honda Cuneo Granda Volley, l’imprenditore Patrizio Bianco.

Due i collegamenti in programma: il primo vedrà come protagonista la palleggiatrice austriaca della Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio Dana Schmit, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Mondovì Volley. Altro ospite della serata sarà il procuratore sportivo Paolo Buongiorno.

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Enrico Barbolini e Silke Van Avermaet della Uyba, Mauro Tettamanti e Veronica Taborelli della Futura Giovani Busto Arsizio, Ulrike Bridi della Wash4green Monviso e Jaelyn Keene della Honda Cuneo.

Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.