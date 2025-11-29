Autocertificazione aiuti Pac, Bergesio (Lega): “Raggiunto obiettivo storico per l'agricoltura piemontese di collina e pedemontana”

"L'approvazione in Senato del Decreto Semplificazione e dell’emendamento sull’autocertificazione per la conduzione dei terreni è un risultato storico e fondamentale per l’agricoltura piemontese e italiana”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commenta l'approvazione definitiva del Decreto Semplificazione che introduce l'autocertificazione per la conduzione dei terreni ai fini dell'accesso agli aiuti PAC (Politica Agricola Comune), superando l'obbligo del titolo di conduzione nelle zone svantaggiate.



"L'approvazione di questo emendamento, che con la Lega abbiamo sostenuto con forza e che è diventato legge dopo il via libera del Senato e della Camera, è un risultato storico e fondamentale per il nostro Piemonte e per tutta l’Italia - dichiara il Senatore Bergesio -. Le aree di collina, pedemontana e della pianura non irrigua, spesso penalizzate dalla frammentazione fondiaria, hanno finalmente ottenuto una risposta concreta. Si pone fine ad una burocrazia estenuante che ostacolava l'accesso ai fondi europei. Con questa norma, diamo la possibilità ai nostri agricoltori di autocertificare la conduzione dei terreni, garantendo loro di competere ad armi pari e di accedere a quei contributi PAC che sono vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo delle loro aziende”.



Il provvedimento traduce in norma di legge quanto anticipato dalla circolare AGEA, garantendo certezza e legalità agli operatori del settore. La misura mira a semplificare in modo sostanziale la costituzione del fascicolo aziendale.

Viene introdotta l'esenzione dal titolo di conduzione per l’inserimento della particella nel fascicolo aziendale, in particolare in presenza di condizioni di forte frammentazione della proprietà fondiaria.

Questo sblocca la possibilità di accedere ai contributi PAC, fondamentali per l'intero settore agricolo della fascia prealpina e pedemontana.

Inoltre si riducono i vincoli amministrativi che in passato hanno ostacolato la sopravvivenza e la competitività delle aziende piemontesi.



"Questo non è solo un atto di semplificazione, ma un atto di giustizia verso chi ogni giorno lavora la terra e contribuisce a presidiare il nostro territorio e la nostra economia - conclude il Senatore Bergesio -. La Lega mantiene l'impegno di dare risposte concrete ed immediate al mondo agricolo, riducendo gli oneri burocratici ed investendo sul futuro della nostra agricoltura”.