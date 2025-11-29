SUPERLEGA / Cuneo pronta a sfidare Civitanova, Oberto: "Saremo sul pezzo" [VIDEO]

Sembra iniziato ieri, e invece il campionato di SuperLega viaggia già veloce verso il giro di boa. Dal 19 ottobre al 14 dicembre undici giornate per definire la corsa alle prime otto posizioni che garantiranno l’accesso alla Coppa Italia 2026, una delle competizioni più sentite e prestigiose della pallavolo italiana.

La novità più evidente è il calendario asimmetrico che partirà dal 21 dicembre: l’ordine delle gare del girone di ritorno non ripeterà quello dell’andata. In teoria, una soluzione pensata per distribuire meglio le sfide; in pratica, non sempre funziona così. Basti pensare a Cuneo, che affronterà Civitanova domenica 30 novembre all’Eurosuole Forum e poi di nuovo, appena 21 giorni dopo, il 21 dicembre in casa.

Il roster della Lube, come sempre, è di peso: Balaso, Nikolov, Podrascanin, Kukartsev, Loeppky, Bottolo e compagni formano una squadra che sulla carta può competere ai massimi livelli. L’avvio di stagione è stato altalenante, con due sconfitte consecutive in trasferta nelle ultime giornate, ma ci sta.

Cuneo arriva invece con sensazioni buonissime. La squadra è in crescita e, nonostante la sconfitta interna al tie-break con Modena, il punto conquistato contro una big vale oro in chiave salvezza. Preziosissimo anche il 3-0 nello scontro diretto con Grottazzolina.

Il libero Simone Oberto conferma il buon momento del gruppo ed è protagonista di un inizio di stagione importante. "È stato un inizio scoppiettante, con alti e bassi - racconta -. Per quanto riguarda la classifica siamo sulla strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo. E dal punto di vista personale sono molto contento della fiducia del coach: mi sta facendo trovare spazio in molte partite, anche in momenti importanti. È sinonimo di fiducia nei miei confronti e mi fa solo piacere".

Oberto è spesso chiamato in campo per il servizio, una delle sue armi migliori: "È il frutto degli anni passati a fare lo schiacciatore, con tante ripetizioni di battuta. Per fortuna continuano a essere utili anche in SuperLega".

Cuneese doc, nella sua carriera ha trascorso due anni nel settore giovanile della BluVolley Verona. "Ho scelto quell’esperienza per una crescita anche personale. Stando lontano da casa ho passato più tempo con i compagni, sia in palestra sia a scuola. Mi ha fatto crescere molto".

Guardando al calendario, il finale di andata e l’inizio del ritorno non saranno semplici, ma "Obi" non ci pensa troppo. "Ci aspettano partite molto importanti contro squadre ostiche, partendo dalla Lube. Sappiamo che è un roster di altissimo livello, con alcuni dei giocatori più forti del mondo. Arrivano da una sconfitta, ma conosciamo il loro valore e saremo sul pezzo per cercare di metterli in difficoltà".

E come si batte Civitanova? "Noi siamo in un buon momento: veniamo dalla vittoria con Grottazzolina e da un punto importante contro Modena. Sono sicuro che, mettendo in campo le nostre qualità e concentrandoci sul nostro gioco, riusciremo a esprimere un livello alto anche contro una squadra così importante".

Domenica alle 17, all’Eurosuole Forum, la risposta sul campo.

LA VIDEOINTERVISTA A SIMONE OBERTO QUI SOTTO: