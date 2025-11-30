Il Ministro Pichetto Fratin in visita al Gruppo Piumatti

Stamattina il Ministro dell’Ambiente e dell’Energia Gilberto Pichetto Fratin si è recato presso la sede braidese del Gruppo Piumatti, accolto dalla famiglia Piumatti, dallo staff della Bra Servizi e dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.

“Abbiamo l’onore di avere tra noi un uomo concreto e competente, oltre che Ministro del dicastero più importante e riferimento della nostra azienda. Un uomo che può comprendere davvero gli sforzi quotidiani delle persone autentiche che lavorano facendo grande la nostra amata Italia. Ministro, porti con sé i nostri volti, e li ricordi nel suo costante operato, perché Donne e Uomini veri che credono in ciò che fanno.” Le parole di benvenuto di Sonia Piumatti.

Nella mattinata dedicata agli approfondimenti in materia di rifiuti e delle prossime sfide inerenti le tematiche ambientali, il Ministro Pichetto Fratin ha avuto modo di visitare l’impianto di quasi 150.000 mq in cui vengono gestiti rifiuti industriali provenienti da Clienti di tutto il nord-ovest Piemonte, principalmente pmi e grandi industrie.

“Un Ministro nonché amico e confidente anche nei momenti di sconforto è un vero vanto, una persona speciale che ha saputo illuminare un momento in cui le Istituzioni sembravano lontane. Essere vicino alle imprese e alle tematiche ambientali ed energetiche, non è semplice, invece Pichetto Fratin lo fa con naturalezza e competenza costante.” Le parole di un commosso Piumatti Giuseppe in qualità di Amministratore del Gruppo Piumatti.

“Mi sento in famiglia alla Bra Servizi - racconta Franco Graglia evidenziando l’operosità dei lavoratori della Provincia Granda - e ancor più con la presenza di Gilberto, mio ”padre politico”, che ha saputo trasmettermi tanto nella mia carriera politica, come Giuseppe invece ha fatto anni fa dal punto di vista lavorativo.”

Di fronte al personale della Bra Servizi il Ministro Pichetto Fratin, sprona tutti verso un futuro di ampie opportunità per le quali lui lavora alacremente ogni giorno, ricordando di mai dimenticare la concretezza propria del bel Piemonte: “Nella mia doppia veste di Ministro dell’Ambiente e Ministro della Sicurezza Energetica, quotidianamente cerco di favorire la possibilità di scelta di chi verrà dopo di me. Solo con la ricerca, la concretezza e il lavoro si pongono le basi verso un futuro ricco di opportunità. La speranza da sola non basta, servono regole e idee concrete.”