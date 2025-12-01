Natale a Racconigi tra tradizione e novità

Venerdì 28 novembre i rappresentanti delle associazioni racconigesi si sono riuniti nella sala consiliare del Comune per presentare, con una conferenza stampa, gli eventi organizzati a Racconigi in occasione delle festività Natalizie.

“Questi momenti di confronto tra associazioni, giornalisti e Amministrazione sono fondamentali per creare nuovi legami e rafforzare i rapporti che rendono la nostra comunità viva. Inoltre, gli eventi di Natale rappresentano un supporto importante per il turismo e per il commercio locale –commenta l’assessora con delega al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia- Anche quest’anno la parola chiave è collaborazione: solo lavorando insieme possiamo dare vita a iniziative capaci di coinvolgere e accontentare tutti i cittadini, grandi e piccoli.”

Le iniziative partiranno il 6 dicembre, alle ore 10, con l’inaugurazione, in piazza Carlo Alberto, della pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino all’11 gennaio. Lo stesso giorno, alle ore 21, la chiesa di San Francesco (Cappuccini) ospiterà il concerto di Natale a cura della “Corale Le Verne – Giuseppe Milano“.

Domenica 7 dicembre, alle 11:30 e alle 14:45, l’Ufficio Turistico organizza visite a tema “A tavola a Racconigi“, al Castello Reale, mentre sabato 13 dicembre ci sarà il primo Royal Community Tour, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Amministrazione, ATL Cuneese e Ufficio Turistico di Racconigi, con l’obiettivo di raccontare particolari aspetti della città.

“I Royal community Tour prevedono l’accompagnamento di guide turistiche professioniste, ma includono anche l'incontro con ambassador locali: questi tour trasformano i cittadini nei veri protagonisti del turismo culturale, rafforzando il legame tra comunità e territorio –fanno sapere dall’Ufficio Turistico- Per aprire la stagione racconigese del cappone e della trippa e per affiancare la tradizionale Fiera di Santa Lucia, proponiamo, il 13 dicembre, un pomeriggio dedicato alle specialità locali e al buon cibo. Dalle curiosità su mercati, botteghe e prodotti di Denominazione Comunale, passeremo alle tavole delle osterie e a quelle di casa Reale”.

Possono candidarsi come ambassador tutti i cittadini di Racconigi che abbiano voglia di raccontare e condividere un particolare aspetto del territorio. É possibile candidarsi scrivendo a visitracconigimail.com.

“Come racconigese sono davvero orgogliosa del lavoro portato avanti dalle associazioni e dall’Amministrazione -a parlare è la consigliera dell’ATL del Cuneese, Chiara Voghera, che ha partecipato alla conferenza stampa- Il ricco calendario di eventi natalizi testimonia una comunità viva, capace di collaborare e di valorizzare al meglio il proprio territorio. Come ATL siamo vicini alla città nella promozione di tutte queste iniziative, che rappresentano un importante richiamo turistico e un sostegno concreto al commercio locale”.

Sempre sabato 13 dicembre, alle 17:30, ci saranno gli Auguri al Museo della Seta e, alle 21, concerto del Coro Incanto alla Soms e consegna del Premio Gentilezza Città di Racconigi, “nato con l’obiettivo di riconoscere e mettere in luce l’impegno di chi, con generosità e spirito civico, dedica tempo ed energie al benessere della collettività“, commenta la consigliera Daniela Biolatto.

Le candidature per il premio gentilezza sono aperte fino alle ore 9:00 del 09/12/2025, compilando l’apposito modulo disponibile sull’albo pretorio del Comune di Racconigi.

Domenica 14 dicembre l’associazione Racconigincentro, in collaborazione con Tocca a Noi, Racconigieventi, Racconigi Attiva, Croce Rossa, Avis, Ass. La Vite, Admo, Nuova Coop. Neuro, propone una giornata ricca di appuntamenti.

Dalle 7:30 alle 18 ci sarà il mercatino natalizio nel centro storico, dalle 10 alle 18, in via San Giovanni e pizza Roma, i più piccoli diventeranno commercianti per un giorno col Mercatino dei bambini, con un punto di raccolta giocattoli che saranno donati in beneficenza. Saranno inoltre presenti gli stand di tutte le associazioni, che proporranno varie attività e degustazioni.

Dalle ore 12 passeggiata enogastronomica per la città: il Dream Bar (1 tappa) offrirà la lasagna di Natale, Il Morosini 7 (2 tappa) polenta e salsiccia e il Ristorante Da Mosè (3 tappa) Mora di gelso e Real Biscotto.

La giornata si concluderà con lo spettacolo di bolle di sapone, alle ore 14, e il concerto del Coro Vox Viva, alle ore 16:30 alle Chiesa di Santa Croce.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 18, in biblioteca ci sarà la presentazione del libro “Storie di giovani vite“ di Marco Lamberti (Genesi Editrice).

Giovedì 18 dicembre, dalle 7 alle 18, torna la tradizionale fiera di Santa Lucia, con mercatino dei produttori locali e artigianato, esposizione di macchine agricole e soprattutto esposizione dei capponi, con premiazione dei capi più belli.

Sabato 20 dicembre, alle 16:30, quarto compleanno della pinacoteca e auguri di Natale: saranno presenti i bambini dell’asilo Ribotta, che porteranno i loro manufatti da appendere sul pino della pinacoteca, e ci sarà il concerto del Coro InCanto: “A distanza di 4 anni dall’apertura della Pinacoteca Civica Levis-Sismonda, riflettendo sui tanti appuntamenti legati all’arte che siamo riusciti a realizzare, ci teniamo a ringraziare le artiste, gli artisti, il Comune di Racconigi, le autorità, le istituzioni, i media, le realtà associative, le volontarie e i volontari, nonchè tutte le persone che, a vario titolo, con la loro intelligenza, presenza e sostegno, hanno fatto in modo che tutto questo fosse possibile“.

Domenica 21 dicembre, in Soms alle 16:30, ci sarà il concerto della banda musicale, mentre domenica 28 dicembre torna il Trovarobe, con l’ultimo appuntamento dell’anno.

Infine, due appuntamenti con l’Ufficio Turistico a inizio 2026: sabato 3 gennaio, alle ore 15, ci sarà il Royal Community Tour sulle tradizioni natalizie a Racconigi, mentre domenica 4 gennaio, alle ore 11:30 e 14:45, visite guidate al Castello Reale a tema Natale a casa Savoia.

“In chiusura del periodo natalizio vi invitiamo ad una visita alla città di Racconigi che ci condurrà a scoprire i luoghi che meglio rappresentano lo spirito del Natale: storici presepi, cicli decorativi in splendide chiese, luci e colori della festa”, aggiungono dall’Ufficio Turistico.

Anche quest’anno i commercianti racconigesi, con l’associazione Racconigincentro, propongono la Riffa di Natale: spendendo almeno 10 euro negli esercizi commerciali della città sarà possibile vincere numerosi premi e buoni.

“Sono 11 mila i biglietti circolanti, di cui 6.800 vincenti –spiega Ettore Paschetta - Oltre ai premi offerti direttamente dai commercianti sarà possibile vincere 2.300 euro di buoni, messi a disposizione da Racconigincentro“.

Per concludere anche quest’anno a Racconigi sarà possibile visitare i tradizionali presepi della chiesa di San Domenico e della chiesa del Gesù.

Il presepe della chiesa di San Domenico sarà aperto tutti i giorni fino all’11 gennaio e quest’anno si presenta ai cittadini con due nuovi movimenti e nuovi suoni. Oltre a questo verranno esposti due piccoli presepi: uno napoletano e uno palestinese.

Il presepe della Chiesa del Gesù, che compie cinquant’anni, sarà aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio.

Novità di quest’anno anche il passaporto per i bambini “Presepi in cammino“: i piccoli racconigesi potranno farsi fare un timbro per ogni presepe della città che visiteranno e poi riportarlo alla Chiesa del Gesù, dove verranno estratti tre premi.