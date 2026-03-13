Bra, tutto esaurito per “Le Nostre Donne” al Politeama Boglione

Sabato 21 marzo alle 21 Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri in scena con la commedia di Eric Assous: grande successo per la stagione 2025/26 che si chiude il 2 aprile con il “Mistero Buffo” di Dario Fo.

Prosegue a ritmo serrato la fortunata stagione 2025/26 del Teatro Politeama Boglione di Bra. Sabato 21 marzo alle 21 – con biglietti già esauriti – va in scena “Le Nostre Donne”, commedia francese del drammaturgo franco-tunisino Eric Assous.

Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni, un legame inossidabile tra successi professionali e fallimenti privati. Una sera si ritrovano a casa di Max per il consueto poker, ma l’arrivo in ritardo di Simon con una motivazione sconvolgente impedisce la partita, innescando scontri verbali che mettono a rischio l’amicizia. Le donne – amate, odiate, rimpiante – diventano protagoniste assenti ma invadenti dei conflitti.

Raffinata e dissacrante, leggera ma spietata, la commedia francese gioca su ritmi inarrestabili, ribaltamenti di ruolo e colpi di scena in una prova d’attore tutta maschile. In scena Luca Bizzarri, reduce dal ritorno al teatro, Enzo Paci (protagonista della fiction Rai “Come è umano lei” su Paolo Villaggio) e Antonio Zavatteri, attore e regista, con il regista Alberto Giusta: tutti diplomati alla Scuola dello Stabile di Genova.

La stagione braidese si chiude il 2 aprile con “Mistero Buffo” di Dario Fo diretto da Ugo Dighero, anch’esso sold out. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bra (piazza Caduti per la Libertà 20), tel. 0172.430185, e-mail promozione@comune.bra.cn.it.