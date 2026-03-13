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Eventi | 13 marzo 2026, 15:13

La Riserva Crava Morozzo riprende le attività con “Disconnettersi per riconnettersi”

Il 28 marzo evento del Progetto O.A.S.I. NATURA contro la dipendenza digitale: attività esperienziali con psicologhe di Io sono Natura, testimonial Elisa Rigaudo

La Riserva Crava Morozzo riprende le attività con “Disconnettersi per riconnettersi”

Con la primavera la Riserva Naturale Crava Morozzo riprende vita con le attività a partire da quelle previste dal Progetto O.A.S.I. NATURA, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Sportivi per Natura concepito per promuovere l'osservazione e l'apprendimento dello sport in natura. Testimonial d'eccezione è l’olimpionica Elisa Rigaudo.

Il primo evento denominato Disconnettersi per riconnettersi intende sensibilizzare e contrastare la dipendenza digitale attraverso la riconnessione con la Natura. L'incontro si terrà il 28 marzo dalle ore 10 alle 17 presso la Riserva e sarà curato dalle psicologhe psicoterapeute di Io sono Natura - Psicologia Outdoor.
L'obiettivo della giornata è di aumentare la consapevolezza rispetto all'uso dei dispositivi digitali e alle possibili forme di dipendenza favorendo un contatto più autentico con sé stessi e con l'ambiente attraverso attività esperienziali e momenti di condivisione.
Possibilità di pranzare presso la Foresteria dell’Oasi affidata da APAM in gestione all’associazione Luma Cafè.
L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 338 436 1247 o 328 941 5430 e per tutti i dettagli logistici è possibile consulta il sito Io sono Natura - Psicologia Outdoor.

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