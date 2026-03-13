La Riserva Crava Morozzo riprende le attività con “Disconnettersi per riconnettersi”

Con la primavera la Riserva Naturale Crava Morozzo riprende vita con le attività a partire da quelle previste dal Progetto O.A.S.I. NATURA, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Sportivi per Natura concepito per promuovere l'osservazione e l'apprendimento dello sport in natura. Testimonial d'eccezione è l’olimpionica Elisa Rigaudo.

Il primo evento denominato Disconnettersi per riconnettersi intende sensibilizzare e contrastare la dipendenza digitale attraverso la riconnessione con la Natura. L'incontro si terrà il 28 marzo dalle ore 10 alle 17 presso la Riserva e sarà curato dalle psicologhe psicoterapeute di Io sono Natura - Psicologia Outdoor.

L'obiettivo della giornata è di aumentare la consapevolezza rispetto all'uso dei dispositivi digitali e alle possibili forme di dipendenza favorendo un contatto più autentico con sé stessi e con l'ambiente attraverso attività esperienziali e momenti di condivisione.

Possibilità di pranzare presso la Foresteria dell’Oasi affidata da APAM in gestione all’associazione Luma Cafè.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 338 436 1247 o 328 941 5430 e per tutti i dettagli logistici è possibile consulta il sito Io sono Natura - Psicologia Outdoor.