Terres Monviso Outdoor Festival: rinviate per maltempo lo Street Boulder Festival e la Terres Monviso Gravel

A causa delle avverse condizioni meteo previste per il weekend, l'organizzazione della quinta edizione del Terres Monviso Outdoor Festival ha disposto il rinvio del terzo Street Boulder Festival – gara di arrampicata sui muri della città – da sabato 14 marzo a sabato 21 marzo, con inizio alle ore 9.
Slitta allo stesso giorno anche la Terres Monviso Gravel, il percorso ciclistico di 67 km nella pianura saluzzese: partenza alle ore 9 per gustare il territorio a passo di bicicletta.
Definitivamente annullata la Gran Raid Terres Monviso, la sciata di gruppo con le guide del Monviso prevista per la mattinata di sabato 14 marzo.
Confermato il resto della programmazione del festival, in corso negli spazi de Il Quartiere a Saluzzo, dedicato a montagna, turismo sostenibile e discipline outdoor.
Per maggiori informazioni: www.visit.terresmonviso.eu/terres-monviso-outdoor-festival e canali social dedicati.