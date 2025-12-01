SUPERLEGA / Disponibili gli highlights: la battaglia tra Cuneo e Civitavecchia

Civitanova parte forte e, nonostante una buona reazione iniziale di Cuneo a muro, prende progressivamente il controllo del match grazie alla pressione al servizio di Loeppky, Tenorio e soprattutto Nikolov. Cuneo prova a rientrare nel primo set con due ace di Feral, ma la Lube chiude 25-20.

Nel secondo parziale i marchigiani accelerano subito con Bottolo protagonista e costringono Cuneo a due time out rapidi. Gli ospiti faticano in attacco e in ricezione, mentre Civitanova cresce a muro e al servizio, dilagando fino al 25-13 che vale il 2-0.

Nel terzo set Cuneo tenta nuovamente di restare agganciata con l’ace di Sedlacek e il primo punto di Zaytsev, ma la Lube risponde con un’altra fiammata al servizio, trascinata da Bottolo e Nikolov. I piemontesi non riescono a tenere il ritmo e Civitanova chiude 25-18, conquistando il match 3-0 con una prova solida in tutti i fondamentali.



