Volley | 01 dicembre 2025, 12:18

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: la Florens Vigevano mostra i muscoli a Mondovì

La Florens Vigevano passa a Mondovì per 1-3 e accenna un tentativo di fuga. Pumine alla prima sconfitta casalinga. Il Volley 2001 Garlasco resta in scia della capolista. Bene Cus Torino e Villa Cortese

Una immagine del match tra Mondovì e Florens Vigevano (foto Cristiano Silvestri)

Tentativo di fuga della Florens Vigevano nel girone A del Campionato di volley di B1 femminile. La capolista allenata da Stefano Colombo si è imposta per 1-3 sul campo del Mondovì Volley. Pavesi ciniche soprattutto grazie alle prove maiuscole delle due ex dell'incontro Giulia Deambrogio (16) e Greta Valli (15), senza dimenticare i 19 punti messi a segno da Martina Ferravante. 

Pumine meno incisive in attacco, dove Sangoi (7) e Bosso (12) hanno faticato più del dovuto. Se la Florens ha consolidato il primato, la squadra di Claudio Basso è scivolata nuovamente in quinta posizione. Ha tenuto il passo della capolista il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha battuto l’Acrobatica Alessandria per 3-1. trascinata dai colpi di Guaschino (21) e Cicogna (17). Per la squadra di Bruno Napolitano si è trattato del secondo ko consecutivo. 

Vittoria sul velluto per Villa Cortese, che ha sfruttato a dovere il turno casalingo, imponendosi con un netto 3-0 sul Parella Torino. Stesso punteggio anche in Cus Torino-Volpiano, con le padrone di casa che sono tornate sul settimo gradino della classifica. Colpo in trasferta del Bellusco sul campo del Cogne Aosta, piegato al termine di un combattuto tie-break, chiuso sul 14-16. 

Successi casalinghi al tie-break anche Capo D’Orso Palau e Chieri 76, rispettivamente ai danni di Issa Novara e Cagliari. Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley farà visita alle sarde del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match cloud di giornata sarà quello tra il Volley 2001 Garlasco e l’Acrobatica Alessandria.

I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI ANDATA

SD CCS COGNE AOSTA

CARE P. BELLUSCO

2-3

CAPO D’ORSO PALAU

ISSA NOVARA

3-2

GSO VILLA CORTESE

PARELLA TORINO

3-0

CUS TORINO

AC. VOLPIANO

3-0

MONDOVI’ VOLLEY

FLORENS VIGEVANO

1-3

V. 2001 GARLASCO

ACR. ALESSANDRIA 

3-1

CHIERI 76

PAN A. CAGLIARI

3-2

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

22

2

V. 2001 GARLASCO

20

3

GSO VILLA CORTESE

19

4

ACR. ALESSANDRA

17

5

MONDOVI’ VOLLEY

16

6

CARE P. BELLUSCO

14

7

CUS TORINO

12

8

CAPO D’ORSO PALAU

12

9

SD CCS COGNE AOSTA

10

10

V&CO ISSA NOVARA

8

11

PAN A. CAGLIARI

8

12

CHIERI 76

5

13

PARELLA TORINO

3

14

ACADEMY VOLPIANO

2

PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO

V. 2001 GARLASCO

 

ACADEMY VOLPIANO

CAPO D’ORSO PALAU

 

ISSA NOVARA

SD CCS COGNE AOSTA

 

PARELLA TORINO

CHIERI 76

 

FLORENS VIGEVANO

CUS TORINO

 

GSO VILLA CORTESE

ACR. ALESSANDRIA

 

PAN ALFIERI CAGLIARI

MONDOVI’ VOLLEY

 

Matteo La Viola

