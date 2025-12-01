VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: la Florens Vigevano mostra i muscoli a Mondovì

Tentativo di fuga della Florens Vigevano nel girone A del Campionato di volley di B1 femminile. La capolista allenata da Stefano Colombo si è imposta per 1-3 sul campo del Mondovì Volley. Pavesi ciniche soprattutto grazie alle prove maiuscole delle due ex dell'incontro Giulia Deambrogio (16) e Greta Valli (15), senza dimenticare i 19 punti messi a segno da Martina Ferravante.
Pumine meno incisive in attacco, dove Sangoi (7) e Bosso (12) hanno faticato più del dovuto. Se la Florens ha consolidato il primato, la squadra di Claudio Basso è scivolata nuovamente in quinta posizione. Ha tenuto il passo della capolista il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha battuto l’Acrobatica Alessandria per 3-1. trascinata dai colpi di Guaschino (21) e Cicogna (17). Per la squadra di Bruno Napolitano si è trattato del secondo ko consecutivo.
Vittoria sul velluto per Villa Cortese, che ha sfruttato a dovere il turno casalingo, imponendosi con un netto 3-0 sul Parella Torino. Stesso punteggio anche in Cus Torino-Volpiano, con le padrone di casa che sono tornate sul settimo gradino della classifica. Colpo in trasferta del Bellusco sul campo del Cogne Aosta, piegato al termine di un combattuto tie-break, chiuso sul 14-16.
Successi casalinghi al tie-break anche Capo D’Orso Palau e Chieri 76, rispettivamente ai danni di Issa Novara e Cagliari. Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley farà visita alle sarde del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match cloud di giornata sarà quello tra il Volley 2001 Garlasco e l’Acrobatica Alessandria.
I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI ANDATA
SD CCS COGNE AOSTA
CARE P. BELLUSCO
2-3
CAPO D’ORSO PALAU
ISSA NOVARA
3-2
GSO VILLA CORTESE
PARELLA TORINO
3-0
CUS TORINO
AC. VOLPIANO
3-0
MONDOVI’ VOLLEY
FLORENS VIGEVANO
1-3
V. 2001 GARLASCO
ACR. ALESSANDRIA
3-1
CHIERI 76
PAN A. CAGLIARI
3-2
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
22
2
V. 2001 GARLASCO
20
3
GSO VILLA CORTESE
19
4
ACR. ALESSANDRA
17
5
MONDOVI’ VOLLEY
16
6
CARE P. BELLUSCO
14
7
CUS TORINO
12
8
CAPO D’ORSO PALAU
12
9
SD CCS COGNE AOSTA
10
10
V&CO ISSA NOVARA
8
11
PAN A. CAGLIARI
8
12
CHIERI 76
5
13
PARELLA TORINO
3
14
ACADEMY VOLPIANO
2
PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI ANDATA
CARE PROJECT BELLUSCO
V. 2001 GARLASCO
ACADEMY VOLPIANO
CAPO D’ORSO PALAU
ISSA NOVARA
SD CCS COGNE AOSTA
PARELLA TORINO
CHIERI 76
FLORENS VIGEVANO
CUS TORINO
GSO VILLA CORTESE
ACR. ALESSANDRIA
PAN ALFIERI CAGLIARI
MONDOVI’ VOLLEY