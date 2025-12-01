VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: la Florens Vigevano mostra i muscoli a Mondovì

Tentativo di fuga della Florens Vigevano nel girone A del Campionato di volley di B1 femminile. La capolista allenata da Stefano Colombo si è imposta per 1-3 sul campo del Mondovì Volley. Pavesi ciniche soprattutto grazie alle prove maiuscole delle due ex dell'incontro Giulia Deambrogio (16) e Greta Valli (15), senza dimenticare i 19 punti messi a segno da Martina Ferravante.

Pumine meno incisive in attacco, dove Sangoi (7) e Bosso (12) hanno faticato più del dovuto. Se la Florens ha consolidato il primato, la squadra di Claudio Basso è scivolata nuovamente in quinta posizione. Ha tenuto il passo della capolista il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha battuto l’Acrobatica Alessandria per 3-1. trascinata dai colpi di Guaschino (21) e Cicogna (17). Per la squadra di Bruno Napolitano si è trattato del secondo ko consecutivo.

Vittoria sul velluto per Villa Cortese, che ha sfruttato a dovere il turno casalingo, imponendosi con un netto 3-0 sul Parella Torino. Stesso punteggio anche in Cus Torino-Volpiano, con le padrone di casa che sono tornate sul settimo gradino della classifica. Colpo in trasferta del Bellusco sul campo del Cogne Aosta, piegato al termine di un combattuto tie-break, chiuso sul 14-16.

Successi casalinghi al tie-break anche Capo D’Orso Palau e Chieri 76, rispettivamente ai danni di Issa Novara e Cagliari. Nel prossimo turno di campionato il Mondovì Volley farà visita alle sarde del Pan Alfieri Cagliari, mentre il match cloud di giornata sarà quello tra il Volley 2001 Garlasco e l’Acrobatica Alessandria.

I RISULTATI DELL’8^ GIORNATA DI ANDATA

SD CCS COGNE AOSTA CARE P. BELLUSCO 2-3 CAPO D’ORSO PALAU ISSA NOVARA 3-2 GSO VILLA CORTESE PARELLA TORINO 3-0 CUS TORINO AC. VOLPIANO 3-0 MONDOVI’ VOLLEY FLORENS VIGEVANO 1-3 V. 2001 GARLASCO ACR. ALESSANDRIA 3-1 CHIERI 76 PAN A. CAGLIARI 3-2

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 22 2 V. 2001 GARLASCO 20 3 GSO VILLA CORTESE 19 4 ACR. ALESSANDRA 17 5 MONDOVI’ VOLLEY 16 6 CARE P. BELLUSCO 14 7 CUS TORINO 12 8 CAPO D’ORSO PALAU 12 9 SD CCS COGNE AOSTA 10 10 V&CO ISSA NOVARA 8 11 PAN A. CAGLIARI 8 12 CHIERI 76 5 13 PARELLA TORINO 3 14 ACADEMY VOLPIANO 2

PROSSIMO TURNO – 9^ GIORNATA DI ANDATA