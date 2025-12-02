A Mondovì nuovi presìdi socioassistenziali a San Quintino e al Merlo in accordo con la Croce Rossa Italiana

A seguito dell’istituzione dei Consigli frazionali e dei relativi Capo-cantoni, prosegue il percorso dell’Amministrazione comunale volto ad ascoltare le esigenze e le necessità dei singoli territori.

Da qui, dunque, l’approvazione di una nuova convenzione con il Comitato di Mondovì della Croce Rossa Italiana per la prosecuzione (o la nuova attivazione) dei presìdi socioassistenziali frazionali, pensati per arricchire le prestazioni pubbliche fornendo supporto nelle attività infermieristiche di base (come la misurazione della pressione e della glicemia o le piccole medicazioni), nei servizi di ascolto e di consegna farmaci ovvero nella prenotazione degli esami clinici e nella richiesta delle ricette mediche. In particolare, diventeranno tre le ubicazioni attivate e nei dettagli: presso il Circolo Ricreativo di Rifreddo (località Rifreddo n.14) in collaborazione con il Circolo Ricreativo stesso; presso l’ex scuola di San Quintino (strada San Quintino n.39/A) in collaborazione con l’associazione “La Ghenga”; presso il Circolo Ricreativo del Merlo (piazza Valgiglio n.14) in collaborazione con l’associazione “Asilo Infantile Rurale del Merlo”.

"Prosegue il nostro impegno di ascolto dei territori - il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche Sociali, Francesca Botto - ben consapevoli dell’alto valore sociale e comunitario che caratterizza la quotidianità frazionale e delle difficoltà logistico-infrastrutturali che localmente la affliggono. Da qui, dunque, la scelta di proseguire con l’esperienza dei presìdi frazionali, confermando quello di Rifreddo e attivandone altri due (a San Quintino e al Merlo) in sostituzione di quello di San Biagio. In tal senso, allora, la nostra più sincera riconoscenza al Comitato locale della Croce Rossa Italiana per la disponibilità, ai nostri Capo Cantone per la costante attività di monitoraggio e al Circolo Ricreativo di Rifreddo, all’associazione “La Ghenga” e all’associazione “Asilo Infantile Rurale del Merlo” per la collaborazione".