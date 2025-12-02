Time Out SuperLega torna in diretta: stasera alle 21 analisi, ospiti e grandi sfide della 8ª giornata

Torna questa sera, martedì 2 dicembre alle ore 21, l’appuntamento settimanale con “Time Out SuperLega”, il programma che racconta e analizza il campionato di Serie A1 maschile 2025/2026. Alla conduzione, come sempre, Cesare Mandrile, che guiderà il pubblico attraverso i principali temi dell’ottava giornata di andata.

Al centro della puntata l’approfondimento sulla sfida di domenica 30 novembre all’Eurosuole Forum: Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo, incontro vinto dai padroni di casa. In studio saranno presenti Dario Da Roit, responsabile marketing di Cuneo Volley, e Valerio Giraudo, fotografo ufficiale della società cuneese. Dalla sponda marchigiana arriveranno invece le voci del tecnico Giampaolo Medei e dei giocatori Fabio Balaso e Riccardo Tenorio, che commenteranno il successo ottenuto davanti al proprio pubblico.

Spazio poi al racconto degli altri campi. Luca Muzzioli ospiterà il direttore sportivo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, Ninni De Nicolo, per analizzare la prova della formazione emiliana e la sfida con Grottazzolina, arricchita anche dal commento tecnico di Dante Boninfante.

A seguire le reazioni post partita da Milano–Trentino con Ramon, Michieletto e coach Mendez, da Padova–Verona con Soli, D’Amico e Cuttini, da Perugia–Cisterna con Angelo Lorenzetti, e infine da Modena–Grottazzolina con coach Giuliani e il regista marchigiano Riccardo Falaschi.

Come da tradizione, la serata si chiuderà con le rubriche fisse: “Up&Down”, in cui Massimo De Marzi passerà in rassegna i protagonisti in ascesa e in difficoltà dell’ottava giornata, e il “Pagellone” di Luca Muzzioli, che mescola ironia e analisi per raccontare i temi più caldi del turno.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 in diretta sulle home page di Targatocn.it, LaVocediAlba.it, TorinoOggi.it e Volleyball.it, oltre che sui rispettivi canali YouTube e su DixTv.it. Una serata ricca di ospiti, analisi e contenuti per tutti gli appassionati di pallavolo italiana.