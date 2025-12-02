Festa per il nuovo stadio del Piobesi Calcio

Domenica 30 novembre è stato riaperto lo stadio comunale di Corneliano d’Alba, dopo un periodo di inattività, struttura che ospiterà nel proseguimento della stagione agonistica, le partite casalinghe del Piobesi Calcio.

Per l’occasione, al termine dell’incontro dell’undicesima giornata di campionato, vinto dai gialloverdi per 3-1 sulla Stella Maris (reti di Tiveron, Nota, Laamoury per i padroni di casa, Cottino per gli ospiti) si è festeggiato il ritorno “a casa” del Piobesi Calcio, lo scorso anno vincitore della Coppa Piemonte e grazie ai Play Off, promosso dalla terza alla seconda categoria, girone F, dove attualmente occupa una tranquilla posizione di metà classifica con 15 punti all’attivo.

Erano presenti all’evento la sindaca di Corneliano Alessandra Balbo, il vicesindaco Andrea Binello, il vicesindaco del comune di Piobesi d’Alba Michele Bergadano, il consigliere regionale Daniele Sobrero e il presidente dell’Albese Calcio Maxim Pioggia.

Numerosissimi e come sempre molto “caldi” i tifosi della squadra, che rappresenta i due paesi, un gruppo festoso e sempre pronto ad incoraggiare una squadra molto unita, come conferma il presidente Marco Torta:

“Devo veramente ringraziare innanzitutto proprio loro, i nostri tifosi, appassionati e sempre vicini alla squadra. Siamo contenti di poter riutilizzare questa struttura che abbiamo inaugurato con una bella vittoria e una festa a cui hanno partecipato tanti amici. Ringrazio le autorità intervenute, il presidente dell’Albese Maxim Pioggia, tutti i volontari e chi ha permesso di organizzare questo evento. Un ringraziamento particolare al nostro DS Piero Cornero che ci dà un grande aiuto grazie alla sua esperienza e al vicepresidente dell’Albese Gianni De Bellis grazie al quale è possibile la gestione del campo sportivo. E naturalmente un sentitissimo grazie ai nostri giocatori e ai tecnici Dario Marengo e Massimiliano Gallo, che stanno dando il massimo e con ottimi risultati”.

Domenica 14 dicembre il Piobesi calcio, ospiterà dunque in casa propria, la compagine dell’Andezeno nell’ultima giornata prima della pausa invernale.