A Natale porte aperte alla Mensa Caritas: ad Alba il pranzo della fraternità

La Caritas diocesana ha scelto di trasformare il giorno di Natale in un gesto concreto di vicinanza. Giovedì 25 dicembre alle ore 12.30, presso la mensa comunale di via Liberazione, si terrà un pranzo solidale rivolto alle persone che abitualmente frequentano la mensa, agli anziani e a quanti vivono situazioni di solitudine o fragilità. L’iniziativa ha il patrocinio della Città di Alba.

Il direttore dell’Ufficio Caritas e presidente della Fondazione Caritas diocesana, don Domenico Degiorgis, spiega il senso dell’appuntamento. “Il giorno di Natale, che tu sia credente o non credente, è un giorno complicato per tutti. C’è la solitudine, e ad Alba è tutto chiuso. Ci sembrava bello poter dire: tentiamo di prenderci cura di voi anche oggi.”

Un’idea nata anche da un vissuto personale: “Ho pensato ai miei Natali: i miei genitori non ci sono più, e so che certe ore pesano. Se è vero per me, figuriamoci per chi vive difficoltà economiche o una casa vuota. Da qui l’idea del pranzo insieme: Natale è Natale per tutti.” Degiorgis conferma che l’organizzazione è in corso: “I cuochi ci sono, i volontari stanno rispondendo. Speriamo di costruire questo gesto che vuole essere un’attenzione sincera verso domande spesso inespresse.”

Il pranzo è aperto fino a esaurimento posti. Possono partecipare anche volontari e cittadini che desiderano un Natale di fraternità; per chi può, è previsto un contributo di 10 euro.

La Caritas invita parrocchie e Centri di Ascolto a segnalare le persone potenzialmente interessate. La locandina con il menù e le modalità di prenotazione è disponibile nelle comunità.