Educazione finanziaria, la Banca di Caraglio ha accolto gli studenti del Bonelli di Cuneo

Oltre 80 studenti e studentesse delle classi quinte dell’ITC Bonelli di Cuneo nelle giornate di mercoledì 26 novembre e martedì 2 dicembre sono stati ospitati dalla Banca di Caraglio presso la sede centrale di piazza della Cooperazione 1 a Caraglio, nell’ambito di un progetto di educazione finanziaria promosso dall’istituto di credito cooperativo che si rinnova ormai da tempo con successo.

Dopo l’accoglienza e un saluto di benvenuto da parte del direttore generale Giorgio Draperis, i responsabili delle diverse aree della banca hanno illustrato agli studenti il funzionamento dell’istituto e diversi aspetti del mondo bancario. Le aree Crediti, Finanza, Sistemi di Pagamento ed Estero e la filiale di Caraglio sono state le tappe principali del percorso dei ragazzi che hanno anche avuto modo di approfondire le peculiarità e la storia del “Palazzo del Fucile”, con la visita alle sue prestigiose e storiche sale. Al termine del percorso i ragazzi si sono cimentati in un simpatico quiz per testare ciò che hanno appreso durante la giornata.

“Con i docenti e gli studenti dell’istituto Bonelli di Cuneo si è creato negli anni un legame molto stretto; è stato quindi naturale riproporre loro questo nostro progetto dedicato all’educazione finanziaria – dichiara il direttore dalla Banca di Caraglio, Giorgio Draperis –. Rappresenta un momento significativo, perché crediamo profondamente che la conoscenza del mondo bancario e delle dinamiche del credito cooperativo sia un tassello essenziale per la crescita consapevole dei giovani, futuri protagonisti della vita economica e sociale del nostro territorio. Con questa iniziativa vogliamo offrire agli studenti un’opportunità concreta di confronto con i nostri professionisti, affinché possano comprendere da vicino come funziona una banca del territorio, quali valori guidano il nostro operato e quali competenze sono richieste nel settore. Al tempo stesso, intendiamo rinnovare con convinzione il nostro impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, che consideriamo parte integrante della nostra mission cooperativa”.

Questa nuova edizione del progetto della Banca di Caraglio si innesta in un percorso complessivo di promozione dell’educazione finanziaria che ha avuto un suo prologo lo scorso 24 novembre quando gli studenti dell’IIS Vallauri di Fossano sono stati ricevuti presso la sede dell’istituto di credito a Caraglio, nell’ambito del PMI Day promosso dalla Confindustria di Cuneo per avvicinare i giovani alle piccole e medie imprese del territorio.