SCI DI FONDO / Fesa Cup: Ghio, Forneris e Romano convocati per la tappa d'apertura in Slovenia

Prende il via dalla slovena Planica la stagione di Fesa Cup che tra venerdì 5 e domenica 7 dicembre proporrà un trittico formato da sprint in tecnica libera e due prove individuali, in tecnica classica prima e a skating poi, come di consueto tanto per le categorie senior, quanto per gli junior.

Il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato per la tappa slovena Davide Negroni, Teo Galli, Mikael Abram, Davide Ghio, Andrea Zorzi, Giandomenico Salvadori, Francesca Franchi, Martina Di Centa, Martina Bellini, Beatrice Laurent, Virginia Cena e Ylvie Folie, insieme agli junior Federico Pozzi, Luca Ferrari, Marco Pinzani, Niccolò Boanchi, Daniel Pedranzini, Edoardo Forneris, Alessio Romano, Vanessa Cagnati, Caterina Milani e Claire Frutaz.