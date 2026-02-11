Pizza Gourmet con Andrea Brunetti all’Alberghiero di Dronero

Mescolare insieme farina, acqua, sale, olio e lievito, per poi sentire l’impasto tra le mani, provare a lavorarlo e vedere come, da una diversa modalità di lavorazione e cottura, nascono consistenze e sapori unici.

È stata una giornata all’insegna della scoperta e dell’eccellenza sabato, 7 febbraio, presso L’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero. L’istituto ha infatti organizzato un Corso di Pizza Gourmet rivolto a un massimo di 30 partecipanti, con Andrea Brunetti, pizzaiolo e titolare della pizzeria “Sileo” di Nucetto, realtà di eccellenza riconosciuta a livello nazionale.

Camici indossati e tanto entusiasmo. A gruppi i partecipanti si sono cimentati nella preparazione di varie dipologie di pizza, dalla contemporanea al padellino passando anche per la pizza fritta, la preparazione anche di focacce con differenti farine, nonché valorizzazione dei topping e delle materie prime. La parte più bella? Naturalmente l’assaggio!



Il corso è stato “comunità”: ha unito infatti persone di tutte le età, nella maggior parte “non addette ai lavori”, curiose di scoprire i segreti del mondo della pizza e le sue evoluzioni. Tra loro anche alcuni studenti dell’istituto, per un’esperienza formativa davvero importante. Per tutti incontro, dialogo e prezioso scambio, con al termine la consegna degli attestati di partecipazione. Presente, insieme ai docenti, anche la dirigente Patrizia Venditti.

Di Andrea Brunetti, inevitabilmente, colpisce la sua storia: quell’essere ripartito dal niente, la perdita del lavoro e di persone care, i problemi di salute e quella diagnosi di sindrome di Tourette. Ciò che però risalta davvero di lui è cosa è stato ed è capace di essere, nonostante tutto. Quelle mani impastano la vita, sono il segno di tutta la passione e la tenacia, ma soprattutto dimostrano che essere è prima di tutto, sempre, una scelta.

La sua pizzeria “Sileo” ha ottenuto Due Spicchi Gambero Rosso 2024, è stata inserita nella Guida 50 Top Pizza 2024 (95ª pizzeria d’Italia), ha vinto i TheFork Awards 2024 ed è presente nelle guide Identità Golose 2025, Il Golosario e Piemonte a Tavola. Collabora inoltre con chef stellati ed è attivamente impegnato in progetti di sensibilizzazione legati al benessere psicologico.