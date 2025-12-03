MOTORI / Rita Dovo al debutto da pilota alle Ronde Valli Imperiesi

Prima esperienza al voltante per Rita Dovo, classe 1995 di Sampeyre che, lo scorso fine settimana, alle Ronde Valli Impieriesi ha lasciato le note per affrontare la prova speciale Caravonica-Colle d'Oggia, navigata dal fidanzato Mauro Allais, su Citroën Saxo VTS, in classe N2.

"È stato davvero emozionante" - ci racconta, a margine della gara organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, che ha visto la partecipazione di 140 equipaggi, un numero davvero impressionate che, gioco forza, ha dovuto lasciare alcuni iscritti fuori dalla competizione.

La 14^ delle Ronde Valli Imperiesi prevedeva 245,80 km totali di gara, 57,40 dei quali dedicati alle quattro prove speciali sul tratto “Caravonica - Colle d’Oggia” di 14,35 km.

Rita, come è stata la prima volta alla guida?

"È stato un bel cambiamento, era già da un po' che sognavo di guidare, dopo diverse esperienze come navigatrice: devo dire che è stata una grande emozione e ci siamo divertiti molto".

Come è nata la passione e la decisione di prendere la licenza ed entrare nel mondo del rally?

"La mia prima gara è stata al Rally Valli Cuneesi nel 2018, al fianco di Mauro ed è grazie a lui che è nata la mia passione per questo sport. Da tempo andavamo insieme a vedere le gare in zona e poi è scattato qualcosa e così ho deciso di provare a mettermi in gioco. È diventata una passione, appena posso non vedo l'ora di salire in macchina".

Come hai affrontato la prova speciale sul Colle d'Oggia?

"Da appassionata ci tenevo ad affrontare questa speciale perché è una delle storiche del mondiale, insidiosa, molto tecnica ma sono soddisfatta di come è andata questa prima esperienza".

Per voi quest'anno c'è stata anche la partecipazione al Rally di Bassano...

"Sì, è stata una gara molto bella, sia dal punto di vista organizzativo che per l'accoglienza. C'è stata davvero un'ampia partecipazione da parte del pubblico e il clima che si respirava era positivo, un ambiente di appassionati che abbiamo molto apprezzato".

Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

"Ancora è presto per fare programmi, ma spero di poter tornare al volante, oltre che alle note. Ci tengo a ringraziare Mauro, che è stato coraggioso a sedersi al mio fianco, tutti i nostri amici che ci hanno seguiti e tifati e ovviamente Osvaldo che ha preparato la nostra auto".