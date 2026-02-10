Al Liceo Bodoni di Saluzzo una mattinata di incontro, dono e scambio culturale

Una mattinata di incontro, dono e scambio culturale. E' quanto viene raccontato nello scritto che segue da Ludovica Borza, Greta Di Monaco e Ilary Victoria Vasquez Noriega, della classe 3ª A del Liceo Scientifico “tradizionale”.

***

"Nella mattinata del 28 gennaio, noi allievi della classe 3ª A abbiamo avuto il piacere di accompagnare un gruppo di studenti spagnoli in visita nella nostra città, condividendo con loro luoghi, storia e tradizioni di Saluzzo.

Questo incontro nasce da un percorso più ampio: il 17 ottobre 2025 il Liceo Bodoni ha partecipato alla 'Giornata del Dono', tenutasi a Cuneo, durante la quale è stato presentato il libro, scritto da noi studenti, 'Manuale per sentirsi a casa'. Si tratta di un progetto pensato per aiutare gli immigrati che arrivano a Saluzzo a orientarsi e a integrarsi, offrendo informazioni pratiche, ma soprattutto un messaggio di apertura, inclusione e solidarietà.

Proprio in quell’occasione abbiamo incontrato la scuola media 'Santorre di Santarosa' di Savigliano, attualmente impegnata in uno scambio culturale con la Spagna. Da questo primo contatto è nata l’idea di accogliere gli studenti spagnoli e guidarli alla scoperta della nostra città.

Durante la visita non si è trattato solo di mostrare Saluzzo, ma di vivere un vero momento di scambio: tra lingue e culture diverse, punti di vista differenti. Anche se l’incontro è durato solo una mattinata, è riuscito a lasciare un segno positivo, fatto di curiosità, sorrisi e nuove relazioni.

Questa esperienza ha dimostrato come il dono non sia solo materiale, ma possa assumere la forma di tempo, attenzione e disponibilità verso l’altro. 'Accogliere' significa costruire ponti e, per qualche ora, Saluzzo è diventata uno spazio condiviso, in cui sentirsi davvero a casa".