Fotovoltaico: conoscere le opportunità per valorizzarle al meglio

L’appuntamento ha richiamato oltre 200 partecipanti, confermando il forte interesse verso i nuovi strumenti di incentivo dedicati al fotovoltaico e all’efficienza energetica. Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i principali temi legati al Parco Facility Agrisolare, all’Iperammortamento, al Conto Termico 3.0 e agli Incentivi 2026.

Gli interventi

A introdurre la serata è stato Luca Perrone, titolare di STP Progetti, che ha offerto una panoramica completa sugli incentivi previsti per il 2026. Nel suo intervento ha illustrato le principali misure a disposizione di imprese e privati, soffermandosi in particolare sulle opportunità che permettono di ridurre i costi di investimento, valorizzare l’energia prodotta o condivisa e migliorare la commercializzazione dell’energia.

Il testimone è poi passato a Claudio Taricco, co‑titolare dello studio, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta del nuovo Parco Facility Agrisolare. Ha evidenziato il ruolo strategico della misura per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, ricordando come i 789 milioni di euro messi a disposizione rappresentino un’occasione concreta per chi intende investire in impianti fotovoltaici.

L’approfondimento tecnico è proseguito con l’intervento dell’ing. Ivan Pellegrino, Head of Energy Department, che ha spiegato nel dettaglio il funzionamento dell’iperammortamento, la maxideduzione fiscale applicabile agli investimenti effettuati tra gennaio 2026 e settembre 2028. Un’agevolazione particolarmente rilevante per le aziende che stanno pianificando nuovi progetti nel settore energetico.

Il Responsabile del Reparto Termotecnico, Mattia Devale, ha invece illustrato le novità del Conto Termico 3.0, incentivo introdotto dal 25 dicembre 2025 e gestito dal GSE. Ha chiarito quali

interventi possono beneficiare del contributo e quali vantaggi sono previsti per chi punta all’efficientamento energetico e alla produzione di energia termica.

A chiudere la serie di interventi è stato l’ing. Luciano Franzini, Responsabile del Dipartimento Fotovoltaico, che ha guidato i partecipanti attraverso il complesso tema delle connessioni degli impianti fotovoltaici alla rete di distribuzione pubblica. Un passaggio tecnico ma fondamentale per la messa in esercizio degli impianti, affrontato con un taglio pratico e orientato alle esigenze degli operatori.

Un momento di confronto per orientarsi tra le novità del settore

L’obiettivo dell’incontro era fornire una panoramica chiara e aggiornata sulle opportunità oggi disponibili nel mondo delle rinnovabili, accompagnando i partecipanti in un percorso che attraversa i principali bandi e strumenti di incentivo del settore.

Per maggiori informazioni

Stp progetti S.r.l. via Torino, 187 12038 Savigliano (CN)

Telefono 0172.21383

Sito internet www.stp-progetti.com

E-mail marketing@stp-progetti.com