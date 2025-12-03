SUPERLEGA / Al Palasport di San Rocco arriva Milano, per Cuneo il primo atto di un dicembre infuocato

Michele Baranowicz e Nathan Feral sono pronti a suonare la carica di Cuneo contro Milano

Tra stasera (mercoledì 3 dicembre) e domani la SuperLega vive un nuovo turno infrasettimanale, e gli occhi del volley piemontese sono puntati sul palasport di San Rocco Castagnaretta, dove la MA Acqua S.Bernardo Cuneo tornerà domani davanti ai propri tifosi per affrontare l’Allianz Milano.

Una gara attesa non solo per la qualità dell’avversario, ma perché inaugura un ciclo di fuoco che accompagnerà i biancoblù fino all’Epifania: nell’ordine Milano, Verona, Civitanova, Modena e Piacenza. Un calendario da far tremare i polsi e che potrebbe indirizzare in modo significativo la stagione della squadra di Matteo Battocchio.

La sfida con Milano offrirà spunti tecnici di altissimo livello. Tra gli ospiti spicca l’opposto belga Ferre Reggers, tra i talenti più ricercati del volley italiano, affiancato dalla regia di Fernando Kreling, cervello della nazionale brasiliana.

Sarà anche il confronto tra due opposti classe 2003: Reggers da una parte e Nathan Feral dall’altra, chiamato a guidare i piemontesi in una serata che si annuncia di fuoco. Buone notizie sul fronte infermeria: il centrale Lorenzo Codarin, fermato da un fastidio alla spalla e tenuto a riposo nell’ultima uscita, è tornato in gruppo e sarà regolarmente disponibile.

A presentare la sfida è il palleggiatore cuneese Michele Baranowicz, che sottolinea quanto questa doppia gara casalinga possa pesare sul finale di girone d’andata: "La squadra deve arrivare con la consapevolezza di poter tirare fuori qualcosa di più in casa dalle prestazioni, con la voglia di chiudere il girone d'andata cercando di racimolare qualche punticino, anche se il livello degli avversari sarà molto alto".

Sul duello con Milano, Baranowicz analizza le caratteristiche della formazione meneghina: "Affronteremo una squadra che ha cambiato tanto, che in questo momento sta giocando molto bene. Dotata di grande tecnica, sa mettere in campo un gioco moderno e veloce".

Sarà anche una sorta di ritorno alle origini per Roberto Piazza, oggi coach di Milano ed ultimo allenatore dell’era Lannutti prima della chiusura societaria nel 2014. Con lui tornano in Granda anche Damiano Catania, Matteo Staforini e lo scoutman dell'Allianz Paolo Perrone, cuneese doc e oggi riferimento internazionale dell’analisi statistica.

Piazza presenta così il match: "Andremo a giocare su un campo molto caldo, quindi sarà importante affrontare tutte le situazioni con la testa rivolta al nostro campo e non a quello che succederà intorno. E dobbiamo anche essere capaci, dopo la partita contro Trento, di ritrovare il gioco che fino ad ora ci aveva contraddistinto nella prima parte del campionato".

Ci saranno anche numeri e record da inseguire: Ivan Zaytsev è a 17 attacchi vincenti dai 5.000 personali, Codarin a 15 punti dai 1.500 in maglia cuneese, Sedlacek a 4 dai 100 attacchi stagionali, Copelli a 2 ace dai 100 in Regular Season, Cattaneo a 4 ace dai 100 in carriera.

Entrambe le squadre arrivano da una domenica complicata, con sconfitte nette contro Civitanova e Perugia. Cuneo ha bisogno di punti per consolidare l’ottavo posto, Milano vuole tornare a esprimere il gioco brillante mostrato a inizio stagione.

Il palasport sarà, come sempre, un fattore importantissimo per i cuneesi. Fischio d’inizio alle 20.45.