La neve nel Cuneese cristallizza valli e vette senza disturbare la pianura

Era prevista tornasse già dai 900 mt di quota e le aspettative sono state rispettate. E' tornata la neve senza particolari eventi eccezionali. Insomma, nessuna sorpresa, ma il tanto che basta a conservare la magia dell'inverno. Valli e vette cristallizzate, ma senza disturbare la pianura.

Insieme alle piogge in pianura, sulle nostre montagne si è depositato un nuovo strato di neve. Il primato secondo i dati registrati nelle varie stazioni di rilevamento di Meteo 3R (https://www.meteo3r.it/) va a Limone Piemonte, dove ne sono scesi circa 56 cm arrivando a circa 82c cm. A scendere a Briga Alta 45, Entracque 38, Vernante 36, Valdieri 35, Roccaforte Mondovì 32, Acceglio 17 che a Collet sale a 24 cm, Sampeyre 21, Argentera 18, Elva 13 come a Crissolo, Pontechianale 12 e 10 al Colle dell'Agnello, a Priero 5, chiude Paesana con 3 cm.





A Cuneo la stazione di Cascina Vecchia avrebbe rilevato circa 9 cm di neve al suolo.



Secondo il bollettino di Arpa Piemonte la perturbazione andrà ad esaurirsi nella giornata di oggi con un miglioramento nel corso della mattinata a partire da ovest, con schiarite irregolari nelle ore centrali. Venerdì un nuovo impulso perturbato interesserà la nostra regione nella prima parte della giornata, con precipitazioni sparse alternate a schiarite irregolari nelle ore centrali, mentre risulterà più soleggiato dal pomeriggio grazie alla rimonta dell'alta pressione dall'Europa sudoccidentale. Per sabato è attesa una decisa intensificazione dei venti in montagna con possibile foehn esteso fino agli sbocchi vallivi.



Intanto è possibile osservare in tempo reale le condizioni meteo in diretta streaming alcune stazioni al link https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming