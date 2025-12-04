SUPERLEGA / Battocchio analizza la sconfitta con Milano tra autocritica e necessità di “cambiare in fretta” [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo esce sconfitta 3-1 dal confronto con l’Allianz Milano, al termine di una gara segnata dalla superiorità tecnica degli ospiti nei fondamentali e da un’andamento sempre in salita per i piemontesi. Nel post partita, il tecnico Matteo Battocchio analizza con lucidità un match complicato fin dai primi scambi.

"La grande differenza — dichiara — è che nel primo, nel secondo e anche nel quarto set loro non sono mai scesi sotto il 60-68% in attacco. Questo significa che ci hanno fatto molti punti e che noi abbiamo difeso poco, soprattutto su situazioni che non sono da noi». Il tecnico sottolinea come la squadra stia pagando un calo nel fondamentale che, per lunghi tratti di stagione, aveva rappresentato un punto di forza: «Il cambio palla non funziona come dovrebbe. È un momento difficile, capita, ma resta il fatto che abbiamo vinto il set in cui abbiamo attaccato peggio. Lì loro hanno sbagliato di più e noi abbiamo difeso qualcosina".

Un altro tema centrale è il muro, uno dei fondamentali più sbilanciati della serata: 13 punti per Milano, solo 5 per Cuneo. Battocchio però invita a leggere oltre i numeri: "Fare cinque muri con due positivi e due negativi, per come lavoriamo noi, non è così male. Abbiamo toccato tanto, spesso in uno contro uno com’era prevedibile contro un palleggiatore di questo calibro. Il problema è che noi subiamo troppi muri: serve una preparazione diversa al colpo d’attacco. Lo sappiamo, ma a un certo punto deve scattare uno switch: se le cose non cambiano, bisogna trovare soluzioni diverse".

Poi l’analisi si sposta sulla difficoltà del gruppo nel reagire ai momenti critici: "Come nel terzo set: siamo passati in due rotazioni dal 13 pari a un distacco enorme. Già prima facevamo fatica, adesso siamo in grosse difficoltà a reagire quando l’inerzia gira contro di noi".

Battocchio commenta anche la serata complicata di Sedlacek: "È capitato, come capita a tutti. Ha avuto difficoltà proprio nelle situazioni che di solito usa per tirarsi fuori dai problemi. Non è questione di colpe: è un concorso di fattori. Sono contento che Claudio (Cattaneo ndr) abbia trovato spazio, ma la realtà è che nei primi due set — e anche dopo — siamo stati molto in difficoltà, raramente davvero dentro la partita".

Un ultimo passaggio riguarda l’atteggiamento: "Dopo il secondo set siamo stati un po’ più presenti, con la giusta grinta. Ma appena loro hanno allungato di nuovo, la partita è praticamente finita lì".

Per Cuneo, ora, serve rialzarsi in fretta: domenica pomeriggio arriva Verona.

LA VIDEOINTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: