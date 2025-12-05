Tiro a segno: premiati quattro campioni regionali del TSN di Mondovì

Il 13 dicembre presso il "Tiro a Segno Nazionale" di Torino si terranno le premiazioni e i riconoscimenti per l’attività agonistica 2025 nelle varie discipline UITS-ISSF di carabina e pistola.

Saranno presenti tutte le rappresentanze del Piemonte, il Commissario straordinario, lo staff tecnico del Comitato Regionale al completo, tantissimi giovani e giovanissimi agonisti.

Il TSN di Mondovì, unica realtà agonistica giovanile del cuneese, esprime anche quest'anno un buon risultato con quattro giovani campioni regionali sul podio: Pietro Ajraldi, Chiara Abrate, Christelle Degioanni, Francesco Castellino oltre ai piazzamenti di Martina Forzano, Caterina Borgna e Dario Efrem.



Il saviglianese Fulvio D'Alessandro, tecnico federale UITS-ISSF di carabina e pistola, "coach" della compagine monregalese: "E' stato un anno impegnativo tra qualificazioni ai Campionati Italiani, Trofeo CONI, Trofeo delle Regioni, gare regionali e Campionato d'inverno...i ragazzi sono stati sottoposti ad un lavoro di preparazione sportiva e agonistica molto complesso. Il risultato a consuntivo del nostro gruppo è molto buono con alcune giovanissime promesse sulle quali stiamo puntando con metodo e particolare attenzione. Desidero ringraziare il Presidente del TSN Mondovì Giorgio Sabbi per la sua disponibilità e sostegno concreto all'attività agonistica specie dei nostri giovani e giovanissimi atleti".