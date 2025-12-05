VOLLEY A2F / Mondovì vola in Sardegna per sfidare la Pan Alfieri Cagliari

Trasferta lunga per il Mondovì di Claudio Basso per la nona giornata del campionato di Serie B1 femminile.

Sabato 6 dicembre alle 16 il “Puma” sarà infatti di scena a Cagliari, dove affronterà le padrone di casa della Pan Alfieri Cagliari, con l’obiettivo di tornare a fare bottino pieno dopo la sconfitta dell’ultima giornata.

La compagine cagliaritana occupa al momento l’undicesima posizione in classifica con 8 punti, frutto di due vittorie e di sei sconfitte. Nell’ultimo turno le isolane sono uscite con un punto dal campo di Chieri. Nella rosa, sapiente mix tra atlete d’esperienza e di prospettiva, gioca il libero Sara Orro, classe 1994 e sorella maggiore di Alessia, palleggiatrice della nazionale.

Per quanto riguarda la compagine monregalese, alcuni problemi fisici di minore entità hanno condizionato l’inizio settimana, ma la rosa è ora in piene forze e partirà già stasera in aereo alla volta della Sardegna.

Dopo lo stop casalingo con Florens, Mondovì Volley deve tornare a fare punti, per non perdere il treno delle prime posizioni e approfittare di alcuni scontri diretti al vertice. Con la scorsa partita, le monregalesi hanno affrontato tutte e quattro le prime in classifica, ed hanno di fronte a loro cinque sfide per chiudere il girone di andata contro sestetti che al momento inseguono.



A presentare la sfida è la centrale Chiara Bergese: “Nell’ultima sfida potevamo giocare in maniera diversa ed avere un atteggiamento più agguerrito: potevamo portare la sfida al tie-break e conquistare almeno un punto, se non di più. Dal punto di vista tecnico credo che il muro-difesa non abbia funzionato al meglio, ma è un aspetto su cui stiamo lavorando in settimana. Domani non dovremo sottovalutare le nostre avversarie, vogliamo rifarci dopo sabato e andremo a Cagliari con la voglia di conquistare il bottino pieno. È un campionato difficile, nessuno regala niente, ma allo stesso tempo è una stagione che sto vivendo bene, con ottime compagne, uno staff presente e con i tifosi che non ci fanno mancare il loro supporto.”