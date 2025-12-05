VOLLEY BM / Scontro salvezza per il VBC Mondovì, sabato arriva il Parella

Nella nona giornata del campionato di serie B maschile il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone sabato sera alle ore 20.30 ospiterà al PalaItis (e non al Pala Nino Manera, occupato dal concerto degli Eiffel 65) il Parella Torino allenato da Federico Barazzotto.

In classifica generale, dopo otto turni, i torinesi hanno conquistato 7 punti, frutto di 3 vittorie e 6 sconfitte, e si trovano all’ undicesimo posto in compagnia del Brugherio, a -2 dalla coppia Spezia - S. Mauro Torino. In regia gioca Quaranta, classe 2007, un talento purissimo che, nonostante la giovane età, distribuisce il gioco con sorprendente maturità, mentre l’ opposto è Lorenzo Penta, il bomber della squadra, che, pur essendo alla prima stagione in questo ruolo, ha braccio, coraggio e, avendo pure un passato a Mondovì, vorrà certamente farsi valere. In banda si possono alternare tre giocatori, ossia Mariotti, che dà grande stabilità, Emiliani, che spinge molto forte, e Boninsegni, un giovane di prospettiva importantissima. Al centro giocano Marchiodi e Piasso, un giocatore di grande esperienza, tecnica e presenza: un riferimento vero in mezzo alla rete.

“Siamo attesi da una partita fondamentale – dice coach Vittorio Bertini –, una gara che non possiamo e non dobbiamo sbagliare perché i punti in palio valgono doppio. Il Parella ha scelto di puntare sui ragazzi cresciuti nel proprio vivaio, ormai da diversi anni uno dei più ricchi e produttivi dell’ intero Piemonte, e così la squadra di questa stagione è costruita in casa, con tanti atleti del settore giovanile ed altri rientrati dopo esperienze altrove. Loro sono un gruppo giovane, pieno di entusiasmo, che corre, che rischia e che non molla mai: insomma, il classico avversario che si deve affrontare al massimo delle potenzialità per evitare di essere punito. E’ una gara davvero molto difficile e che pesa enormemente: perciò dai ragazzi mi aspetto una prova concreta e di grande maturità, in cui si riesca a limitare gli errori e che possa rilanciarci in chiave salvezza”.