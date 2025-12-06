 / Attualità

Attualità | 06 dicembre 2025, 08:02

Ceresole d’Alba celebra la Giornata del Volontariato: “Una delle nostre risorse più preziose”

Il Comune ringrazia le volontarie e i volontari per l’impegno quotidiano. Il sindaco Masia al convegno regionale dedicato al ruolo strategico del terzo settore

Nella Giornata Mondiale del Volontariato, che ricorre il 5 dicembre, Ceresole d’Alba rinnova il proprio grazie alle donne e agli uomini che ogni giorno dedicano tempo, energie e competenze al bene della comunità. Un gesto simbolico, ma che vuole riconoscere un impegno silenzioso e costante, capace di tenere insieme un paese e di sostenerlo nei momenti più delicati.

Ieri il sindaco Chiara Masia ha preso parte al convegno "Volontariato e istituzioni in Piemonte: insieme protagonisti del domani", organizzato da Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte nella Sala Trasparenza di Torino. Un appuntamento che ha riunito amministratori, enti e associazioni, offrendo uno spazio di confronto sul ruolo strategico del volontariato nella costruzione di comunità più inclusive e resilienti.

“Il volontariato è una delle principali risorse del nostro territorio. Il contributo quotidiano dei volontari ci permette di costruire un domani più solidale e inclusivo. A loro va la nostra riconoscenza e il nostro impegno nel sostenerli”, ha sottolineato il sindaco Masia.

cs

