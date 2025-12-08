 / Attualità

Attualità | 08 dicembre 2025, 18:46

Ai Nomadi il premio "Giny Bacca Blu 2025"

Il riconoscimento di Comune, associazione On Stage e Wands Event alla band emiliana, impegnata nella città del Belvedere all'interno del Movi Christmas Edition

Ai Nomadi il premio &quot;Giny Bacca Blu 2025&quot;

Un simbolico riconoscimento per sottolineare il perfetto connubio tra talento, passione, successo e longevità che rendono oggi i Nomadi uno dei gruppi più importanti della storia musicale italiana. 

Con questa filosofia il Comune di Mondovì, l'associazione On Stage e Wands Event hanno premiato la band emiliana, impegnata proprio nella serata di ieri, domenica 7 dicembre, nella città del Belvedere all'interno del Movi Christmas Edition.

«Un piacere e un onore consegnare ai Nomadi questa prima edizione del premio Giny – il commento dell'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terrenoper celebrare la loro professionalità e la loro capacità di trascendere il tempo senza snaturare la propria identità. Una band storica che oggi sa unire ragazzi e adulti nel nome della musica, perfetta effige di una manifestazione come Giny, che vuole analogamente promuovere l'inclusività e l'attenzione alle tradizioni».

