 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 dicembre 2025, 12:53

Ad Alba una serata con spettacolo dedicata ai neo diciottenni

Si terrà lunedì 15 dicembre al Teatro Sociale. Per partecipare, accreditarsi entro il 12 dicembre

Ad Alba una serata con spettacolo dedicata ai neo diciottenni

L’Amministrazione comunale di Alba festeggia i neo diciottenni residenti in città con una serata speciale gratuita lunedì 15 dicembre alle ore 20.30 nel Teatro Sociale “G. Busca”.

Durante l’evento, dedicato ai nuovi maggiorenni ma aperto a tutti, ci sarà la consegna ufficiale della Costituzione e sarà possibile assistere allo spettacolo della compagnia “Voci Erranti”, formata dai detenuti del carcere di Saluzzo: un momento di teatro civile che parla di libertà, responsabilità e seconde possibilità.

Per partecipare, confermare la propria presenza entro il 12 dicembre 2025 su:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-serata-diciottenni-1975418137827?aff=ebdsoporgprofile

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium