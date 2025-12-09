Ad Alba una serata con spettacolo dedicata ai neo diciottenni

L’Amministrazione comunale di Alba festeggia i neo diciottenni residenti in città con una serata speciale gratuita lunedì 15 dicembre alle ore 20.30 nel Teatro Sociale “G. Busca”.

Durante l’evento, dedicato ai nuovi maggiorenni ma aperto a tutti, ci sarà la consegna ufficiale della Costituzione e sarà possibile assistere allo spettacolo della compagnia “Voci Erranti”, formata dai detenuti del carcere di Saluzzo: un momento di teatro civile che parla di libertà, responsabilità e seconde possibilità.

Per partecipare, confermare la propria presenza entro il 12 dicembre 2025 su:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-serata-diciottenni-1975418137827?aff=ebdsoporgprofile