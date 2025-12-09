CER-a, la rivoluzione verde del Cuneese: in arrivo 300 impianti fotovoltaici

Il contributo a fondo perduto PNRR per le CER è stato il motore finanziario che ha acceso l'autosufficienza energetica dei Comuni italiani fino a 50.000 abitanti trasformando le imprese e i cittadini in protagonisti della produzione pulita.

In questo contesto, CER-a ha superato un traguardo importante: con 278 richieste presentate, saranno presto attivati 300 impianti fotovoltaici che porteranno ad una potenza complessiva di 30 MWp. I contributi richiesti sfiorano i 12 milioni di euro, per un investimento complessivo che si avvicina ai 30 milioni.

Con la costituzione di CER-a, il sistema Confartigianato Cuneo sta supportando privati, imprese e installatori nella transizione verso un’energia più sostenibile ed economica attraverso l’autoconsumo collettivo. Un progetto importante che ha fatto registrare finora un ottimo sviluppo: in totale, sono attivate o in corso di attivazione 65 configurazioni con 30 MW di potenza di impianti già realizzati o in corso di installazione.

"L’attenzione verso le comunità energetiche", dichiara Franco Roagna, presidente di CER-a, "è cresciuta notevolmente non solo per la loro valenza ambientale e sociale, ma, alla luce dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, anche per il loro potenziale economico. Le CER, infatti, hanno una duplice finalità: ridurre i costi energetici dei membri della comunità che condividono l’energia rinnovabile prodotta e, allo stesso tempo, essere anche un valido strumento per realizzare nuove politiche territoriali orientate al ripopolamento delle aree interne del Paese. Con CER-a si è voluto dare un segnale concreto di come le imprese artigiane possano essere protagoniste della transizione energetica. A circa un anno e mezzo dalla sua costituzione si sta espandendo sul territorio cuneese con un numero sempre maggiore di configurazioni. È un 'work in progress' costante, che conferma la grande utilità di questa iniziativa. Proseguiamo quindi con soddisfazione nel nostro impegno di accompagnare le imprese e le comunità locali verso un futuro più sostenibile, ma anche più competitivo e inclusivo".