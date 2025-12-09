 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 20:00

Il liceo "Soleri Bertoni" in visita alla scuola dell’infanzia "Ilaria Alpi"

L'incontro, lo scorso martedì 9 dicembre. Gli studenti dopo aver inventato una favola, si sono messi in gioco cercando di creare delle attività che rendessero partecipi i bambini ma che allo stesso tempo fossero in grado di spiegare loro l'importanza delle emozioni

Il liceo &quot;Soleri Bertoni&quot; in visita alla scuola dell’infanzia &quot;Ilaria Alpi&quot;

Martedì 9 dicembre, i ragazzi della 4C del Liceo Soleri Bertoni si sono recati alla scuola dell'infanzia "Ilaria Alpi" di Saluzzo per svolgere un progetto sulle emozioni. Dopo aver inventato una favola, i ragazzi si sono messi in gioco, cercando di creare delle attività che rendessero partecipi i bambini ma che allo stesso tempo fossero in grado di spiegare loro l'importanza delle emozioni.

Il progetto è stato molto apprezzato, sia dai ragazzi delle superiori, sia dai bambini, che si sono divertiti a svolgere le attività con i più grandi.

