Attualità | 10 dicembre 2025, 08:06

A Pocapaglia si presenta “Il mio Comune”

Nasce un nuovo periodico dedicato al territorio

Il Comune di Pocapaglia annuncia la presentazione ufficiale del nuovo periodico “Il mio Comune”, un progetto editoriale realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, le attività locali e produttive, Cinzia Trenchì e Team Service Editore.

L’evento si terrà domenica 14 dicembre alle ore 16, in via Cavour 4 presso l’Ex ECA.

Il volume, composto da 100 pagine, propone un racconto contemporaneo del paese attraverso una ricca selezione di fotografie che immortalano luoghi, persone e attività del territorio.

Il progetto intende valorizzare l’identità locale e rafforzare il senso di comunità, offrendo uno sguardo attuale e coinvolgente sulla vita pocapagliese.

Il sindaco Roberto Testa e l’Amministrazione Comunale invitano cittadini, associazioni, attività e chiunque sia interessato a prendere parte a questo momento di condivisione dedicato alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

Silvano Bertaina

