A Magliano Alfieri si esibisce il coro Lalaguys

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, nel Salone Polifunzionale Riez, in via IV novembre 43 – frazione Sant’Antonio, si terrà il terzo appuntamento di “Se una sera d’inverno”, rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri

Si esibirà il coro Lalaguys, diretto dalla musicista, polistrumentista e cantante Simona Colonna, giovane formazione corale albese, che proporrà un repertorio di sonorità Pop e Swing, con esecuzione a cappella.

È un’occasione per conoscere questa nuova realtà musicale del territorio, in grado di sorprendere e deliziare il pubblico, con la garanzia di un’ottima preparazione tecnica d’insieme e di tanta simpatia.

Domenica 11 gennaio la manifestazione riprenderà dal Salone della Biblioteca Civica, con ospite lo scrittore Franco Faggiani e il suo “Basta un filo di vento”

“Se una sera d’Inverno” si concluderà nel mese di aprile ed è sempre ricca di appuntamenti, autori e spettacoli di ottimo livello.