Unesco, Bergesio Lega: "Soddisfazione, riconosciuto talento cucina italiana nel mondo"

“Una soddisfazione enorme: la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità. Ringraziamo il Masaf e il MiC per aver avuto questa intuizione, che ha avuto il massimo sostegno da parte dei rappresentanti della Lega al governo. Un atto formale che riconosce quanto di fatto la nostra tradizione culinaria rappresenta già nel mondo, grazie al lavoro di tante persone che quotidianamente prestano la propria professionalità e il proprio talento. Tra questi, non possiamo dimenticare i nostri agricoltori, che ogni giorno portano dalla terra alla tavola i migliori prodotti. Questo riconoscimento sarà un ulteriore stimolo per sostenere e tutelare la filiera agroalimentare italiana”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.