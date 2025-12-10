Judo Mondovì: due ori al memorial Franco Balladelli

Sabato 6 e domenica 7 dicembre, grande judo sui tatami del Pala Brumar per l’undicesima edizione del Memorial Maestro Franco Balladelli: manifestazione egregiamente organizzata dalla società sportiva Judo Olimpic Asti, aperta a tutti tesserati Fijlkam, per le categorie agonisti e preagonisti.
Il forfait di Adele Gallo, ammalata, riduceva a cinque gli atleti del Maestro Alessandro Brizio. ASD Judo Mondovì capace di emergere anche in un contesto così competitivo e dall’elevato livello tecnico, con Arturo Colombo e Stefan Chelmus medaglie d’oro, grazie al filotto di affermazioni nelle rispettive poule.
Secondo gradino del podio per Rafael Viale, con due vittorie, mentre Edoardo Camalleri concludeva ottenedo un sudatissimo bronzo.
Quinta piazza, infine, per Tiziano Testino, a suggellare una meravigliosa giornata di amicizia e sport.