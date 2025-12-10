 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 10 dicembre 2025, 19:29

SCACCHI / Mondovì sul podio provinciale: brillano Ribero e Garelli

Simone Ribero e Leonardo Garelli, talenti monregalesi, inanellano piazzamenti e premi nei tornei di Cuneo, Torino e Borgo San Dalmazzo. L'auspicio: un riconoscimento comunale per valorizzare il movimento scacchistico locale

SCACCHI / Mondovì sul podio provinciale: brillano Ribero e Garelli

Due giovani talenti monregalesi stanno conquistando spazio sulla scena scacchistica provinciale grazie a risultati di assoluto rilievo: Simone Ribero (1999) di Mondovì e Leonardo Garelli (2011), promessa in rapida ascesa.
 

Simone Ribero ha recentemente brillato con un 5º posto al CUS Torino su 30 partecipanti e un 10º posto a Borgo San Dalmazzo su 34 giocatori, aggiudicandosi anche un prestigioso premio di fascia 1500–1800.
 

Non meno entusiasmante il percorso di Leonardo Garelli, che sta mostrando una maturità agonistica sorprendente: 19º posto a Cuneo “Scacco al Marrone” su 67 partecipanti con premio di fascia, quindi un notevole 12º posto a Borgo San Dalmazzo – Fiera Fredda 2025 su 34 iscritti, accompagnato da premio di fascia e dal titolo di miglior Under 18 assoluto.

Un motivo d'orgoglio per Mondovì, che vede crescere una nuova generazione di scacchisti capaci di competere ai massimi livelli provinciali e regionali.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium